Полиция и ГДБОП влязоха в район "Приморски" във Варна, седем души са задържани

Във връзка с разследването на казуса "Баба Алино" полицейски служители и представители на ГДБОП влязоха в район "Приморски" във Варна този следобед, научи "По света и у нас".

Акцията е свързана с разследване на Районната прокуратура и с досъдебното производство за проверка на удостоверения за търпимост въз основа на неверни обстоятелства.

Седем души са задържани по време на акцията във варненския район "Приморски", свързана с незаконното строителство в Баба Алино, съобщиха от полицията.

Уточниха, че лицата са задържани по Закона за МВР, т.е. ако до 24 часа не им бъде повдигнато обвинение, те ще бъдат освободени.

Акцията е част от разследването на незаконното строителство в местността Баба Алино. Претърсвани са административни помещения, архив и служебни кабинети на кметството.

Снимки в текста: БТА