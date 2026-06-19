Казусът "Баба Алино": Незаконен град или грешка в планирането?

Ще има ли съборени сгради в местността Баба Алино, кои ще са те и кога ще започне процедурата – първите отговори очакваме в 13:30 часа днес, когато кметът на Варна Благомир Коцев ще обяви колко и какви заповеди за премахване на незаконни постройки е издал.

Със сигурност до етапа на събаряне няма да се стигне скоро. След официалното издаване и връчване на заповедите според Закона за устройство на територията компанията има между 14 и 30 дни доброволно да събори и разчисти терена за своя сметка. Другият вариант е заповедите да бъдат обжалвани в 14-дневен срок.

снимка: БГНЕС/Архив

Ако Административният съд не прецени, че общественият интерес го налага, и не допусне предварително изпълнение, то обжалването спира събарянето, а съдебната фаза може да отнеме месеци и дори години до окончателното произнасяне.

Другият вариант е фирмата да не възрази на заповедите, но и да не премахне сама сградите. Тогава Община Варна (чрез район "Приморски") провежда обществена поръчка или сключва договор с избрана фирма-изпълнител за принудително събаряне и си търси изразходваните средства от по съдебен ред. След пълното въздушно лазерно сканиране с дрон специалистите определиха строителството като мащабно.

проф. д-р Стелиян Димитров - директор на НУЦГИТ, СУ “Св. Климент Охридски”: "Има общо взето някъде около 120-130 сгради, които не са отразени в кадастъра, въобще ги няма в кадастралната информационна система. Около 40 сгради са налични в кадастъра и са вярно отразени като параметри на площта за застрояване и имаме едни допълнителни 30 сгради, които има за тях обекти в кадастъра, но те не съответстват нито на локация, нито на площ, т.е. грешно са отразени."

Три архитектурни бюра ще анализират постройките, но първите данни са, че сградите не отговарят на градоустройствените показатели. Според тях заповедите за събаряне ще предизвикат сериозни правни спорове.

арх. Марин Велчев - председател на Регионалната колегия на Камарата на архитектите - Варна: "Тук интересният момент е, че тези зони, в които е разположен този т. нар. незаконен град, са разрешени за застрояване. Тъй като общият устройствен план на Варна, който е през 2012 г. още, северната част е за курортни функции, южната е за жилищни сгради. И тук е въпросът, защо те не са минали по стандартния ред."

снимки: БНТ

В ранния следобед очакваме да разберем откъде ще започне разплитането на казуса Баба Алино.