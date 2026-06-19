БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

НЕЗАКОННИЯТ ГРАД КРАЙ ВАРНА

Незаконният град край Варна: Започва издаването на първите заповеди за събаряне

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:42 мин.
Запази
Незаконният град край Варна: Започва издаването на първите заповеди за събаряне
Снимка: БГНЕС/Архив
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Първите заповеди за събаряне на 13 незаконни сгради в местността "Баба Алино" трябва да бъдат издадени днес, съобщи кметът на Варна Благомир Коцев.

Според регионалния министър Иван Шишков 42 са неоснователните удостоверения за търпимост, които са издадени. Има и построени незаконни трафопостове, които са в спорната местност. Те захранват законни сгради извън "Баба Алино".

Над 300 са проверените удостоверения за търпимост на сгради на територията на Варна. За половината от тях няма данни сградите да са съществували преди 2009 година.

#събаряне на сгради #незаконният град край Варна #незаконен град край Варна #незаконни сгради #незаконни постройки

Водещи новини

Втори ден на срещата на върха на лидерите от ЕС в Брюксел
Втори ден на срещата на върха на лидерите от ЕС в Брюксел
Чете се за: 02:10 мин.
По света
След споразумението между САЩ и Иран: Очаква се началото на 60-дневните преговори След споразумението между САЩ и Иран: Очаква се началото на 60-дневните преговори
Чете се за: 01:57 мин.
По света
Незаконният град край Варна: Започва издаването на първите заповеди за събаряне Незаконният град край Варна: Започва издаването на първите заповеди за събаряне
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Премиерът Радев: Ще наложим вето на санкциите срещу Русия, ако руският патриарх остане в санкционния списък Премиерът Радев: Ще наложим вето на санкциите срещу Русия, ако руският патриарх остане в санкционния списък
Чете се за: 03:40 мин.
По света
3,8 милиарда евро: Депутатите разрешиха тегленето на нов дълг
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Две от децата остават с опасност за живота след тежката катастрофа...
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Съдът остави в ареста осемте обвиняеми за трафик на мигранти
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Евростат: България е с най-ниски разходи за живот в ЕС
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ