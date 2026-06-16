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НЕЗАКОННИЯТ ГРАД КРАЙ ВАРНА

Направиха 3D лазерно заснемане на територията на незаконния град край Варна, точността на заснемането е 2-3 см

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Целта е да се покаже какви промени са настъпили на територията през годините и какви са мащабите на строителството.

Направиха 3D лазерно заснемане на територията на незаконния град край Варна, точността на заснемането е 2-3 см
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Корпорация КУБ излезе с позиция до медиите по казуса "Баба Алино".

От КУБ заявяват, че не са анклав, нито незаконна групировка, а инвеститорска компания, която инвестира в строежа на жилища, в облагородяване на градската среда, както и в създаването на множество работни места. Според КУБ последните публикации не се дължат на някакви факти и доказателства, а на слухове и откровенни манипулации. От корпорация КУБ заявяват още, че цялостната им дейност в периода 2023-2026 година е на основанието на официални документи. И, забележете, казват, че всички те са издавани по време на мандата на кмета Благомир Коцев, който не е имал как да не знае за тях.

От корпорация КУБ казват още, че асфалтираните две улици във Варна миналата година са финансирани изцяло от тях, а пък местната власта е показала пред медиите от обществото, че парите за асфалтираните са дошли от други източници на финансиране.

По отношение на собственика Олег Невзоров се заявява, че той никога не е говорил за някакви специални връзки, които могат да доведат до заобикалянето на закона.

На форма на всичко това специалисти от Софийския университет направиха 3D лазерно заснемане на територията на незаконния град край Варна.

Целта е да се покаже какви промени са настъпили на територията през годините и какви са мащабите на строителството. Точността на заснемането е 2-3 см, заснети са 500 декара.

Предстои всички резултати да бъдат представени пред Министерство на регионалното развитие.

Вижте още в прякото включване на Петко Петков

#аферата Баба Алино #КУБ #позиция

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