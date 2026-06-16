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Корпорация КУБ: Всички разрешителни документи са получени в съответствие със законодателството и установените процедури

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От корпорация КУБ излязоха с официална позиция до медиите, поради "кампания за дискредитиране на компанията".

Цялата дейност на компания "КУБ" през 2023–2026 г. е изцяло потвърдена с официални документи, разрешения, съгласувания и официална кореспонденция с държавните и общинските органи, е записано в позицията.

Според КУБ кампанията по дискредитирането се позовава на информации, изградени върху "слухове и откровени манипулации", включително от кмета на Варна Благомир Коцев, който пък се позовава на думите на блогърката Ирина Гриб, която се представя за журналист от Украйна.

Опровергават се твърденията на Гриб за това, че собственикът на корпорация КУБ Олег Невзоров е говорил за "особени връзки", позволяващи заобикаляне на закона.

"Винаги става дума само за нормално работно взаимодействие на бизнеса с държавните органи в рамките на действащото законодателство. Именно така работи всеки голям инвеститор. Опитът да се представи законното сътрудничество с властта като нещо престъпно е съзнателна и недобросъвестна манипулация", заявяват от КУБ.

В позицията е записано, че именно по време на мандата на Благомир Коцев, с негово знание, са издадени всички документи.

"Опитите да се представи ситуацията, сякаш мащабни проекти са се реализирали зад гърба на общинското ръководство, не само не отговарят на истината – те са абсурдни", допълват от компанията.

Задава се и въпроса, защо през юни 2025 г. Благомир Коцев е обявил, че са намерени „алтернативни източници на финансиране“ за ремонт на няколко улици във Варна, като средствата са на компания КУБ и това може да бъде доказано с документи, но към днешна дата се премълчава произходът на средствата и кой е реализирал инфраструктурния проект.

"Всички разрешителни документи са получени в съответствие със законодателството и установените процедури. Ние не сме политическа организация. Ние не сме "анклав" нито „престъпна групировка", пишат още от фирмата.

#информации #Корпорация КУБ #позиция

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