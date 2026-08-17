Месечната инфлация е 0.8%, а годишната инфлация е 4.5%. Инфлацията е измерена чрез ИПЦ, като месечната инфлация се отнася за юли 2026 г. спрямо предходния месец, а годишната инфлация е за юли 2026 г. спрямо същия месец на предходната година.

Месечната инфлация в България през юли е 0,8%, а годишната инфлация достига 4,5%, показват данните на Националния статистически институт. Инфлацията е измерена чрез индекса на потребителските цени (ИПЦ).

От началото на годината до юли потребителските цени са се увеличили с 3,7%. Средногодишната инфлация за периода август 2025 – юли 2026 г. спрямо същия период година по-рано е 5,1%.

Най-сериозно през юли са поскъпнали стоките и услугите в групата „Развлечения, спорт и култура“ – с 11,6%. Увеличение на цените е отчетено и при „Услуги на ресторанти и хотели“ – с 2,3%, както и при „Жилища, вода, електроенергия, газ и други горива“ – с 2%.

Поевтиняване е регистрирано при „Облекло и обувки“ – с 2,9%, „Застрахователни и финансови услуги“ – с 1,8%, и „Хранителни продукти и безалкохолни напитки“ – с 1%.

Данните на НСИ показват, че въпреки отчетеното месечно увеличение на потребителските цени, при храните през юли е регистрирано понижение.

Месечна инфлация

Според ИПЦ през юли 2026 г. цените на стоките и услугите са увеличени в следните потребителски групи:

„Развлечения, спорт и култура“ - увеличение с 11.6%;

„Услуги на ресторанти и хотели“ - увеличение с 2.3%;

„Жилища, вода, електроенергия, газ и други горива“ - увеличение с 2.0%;

„Образователни услуги“ - увеличение с 0.5%;

„Информация и комуникация“ - увеличение с 0.2%;

„Здравеопазване“ - увеличение с 0.2%;

„Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайно поддържане на дома“ - увеличение с 0.1%;

„Алкохолни напитки, тютюневи изделия“ - увеличение с 0.1%.

По-ниски са цените на стоките и услугите в следните потребителски групи:

„Облекло и обувки“ - намаление с 2.9%;

„Застрахователни и финансови услуги“ - намаление с 1.8%;

„Хранителни продукти и безалкохолни напитки“ - намаление с 1.0%;

„Транспорт“ - намаление с 0.7%;

„Лични грижи, социална защита и разни стоки и услуги“ - намаление с 0.1%.

През месец юли 2026 г. са увеличени цените на следните хранителни продукти: месо от едър рогат добитък - с 3.9%, зрял лук - с 3.1%, прясна и охладена риба - с 2.7%, макаронени изделия - с 2.4%, сладолед - с 1.8%, зрял боб - с 1.4%, месо от домашни птици - с 1.2%, зърнени закуски - с 1.0%, олио - с 0.9%, ябълки - с 0.9%, сухи сладкарски изделия - с 0.8%, сирене - с 0.7%, извара - с 0.7%, газирани напитки - с 0.7%, замразена риба - с 0.5%, сол - с 0.5%, плодови сокове - с 0.5%, вина - с 0.5%, гъби - с 0.5%, кайма - с 0.4%, оцет - с 0.2%, какао - с 0.2%, и други.

Намалени са цените на следните хранителни продукти: картофи - с 18.9%, праскови и кайсии - с 18.6%, зелен фасул - със 17.1%, други пресни зеленчуци (тиквички и патладжани) - с 15.6%, домати - с 11.0%, пипер - с 10.0%, зеле - с 6.7%, краставици - с 4.1%, банани - с 3.3%, цитрусови плодове - с 3.0%, пресни зеленчукови подправки - с 2.9%, кореноплодни зеленчуци (моркови и червено цвекло) - с 2.7%, шоколад и шоколадови изделия - с 2.1%, маслини - с 1.9%, захар - с 1.8%, яйца - с 1.6%, зрял чесън - с 1.6%, свинско месо - с 1.5%, малотрайни колбаси - с 1.4%, кафе - с 1.3%, хляб „Добруджа“ - с 1.1%, ориз - с 1.0%, пълномаслено прясно мляко - с 1.0%, брашно - с 0.9%, нискомаслено прясно мляко - с 0.8%, млечни масла - с 0.8%, маргарин - с 0.8%, бира - с 0.7%, трайни колбаси - с 0.7%, кисели млека - с 0.6%, бял хляб - с 0.5%, ракии - с 0.4%, кашкавал - с 0.2%, минерална вода - с 0.2%, и други.

В групите на нехранителните стоки и услуги е регистрирано увеличение на цените при: хотели във ваканционни центрове и курорти - с 19.5%, пакетни услуги за почивка и туристически пътувания - с 18.4%, международни полети - със 17.8%, топлинна енергия - с 5.3%, ветеринарни услуги - с 4.1%, централно газоснабдяване - с 3.5%, електроенергия - с 3.1%, перални и сушилни машини - с 2.3%, съдомиялни машини - с 2.2%, метан за ЛТС - с 2.2%, прахосмукачки - с 1.6%, бръснаро-фризьорски услуги и услуги за поддържане на добър външен вид - с 1.3%, услуги на ресторанти - с 0.7%, принадлежности за ЛТС - с 0.6%, почистващи и дезинфекционни препарати - с 0.5%, поддържане и ремонт на ЛТС - с 0.5%, шофьорски курсове - с 0.4%, хладилници - с 0.3%, цигари - с 0.2%, и други.

При нехранителните стоки и услуги е регистрирано намаление на цените при: газ пропан-бутан за ЛТС - със 7.3%, облекло - с 3.1%, застраховане - с 2.9%, велосипеди - с 2.7%, обувки - с 2.4%, бензин А95Н - с 2.2%, големи готварски уреди - с 2.0%, препарати за почистване на съдове - с 1.8%, продукти за лична хигиена - с 1.8%, електрически уреди за лична хигиена и разкрасяване - с 1.5%, бензин А100Н - с 1.2%, климатици - с 0.7%, дизелово гориво - с 0.2%, телевизори - с 0.2%, и други.

Регистрирано е увеличение на: цените на лекарските услуги - с 1.0%, стоматологичните услуги - с 0.3%, услугите на медицинските лаборатории - с 0.3%, и лекарствените продукти - с 0.1%.

Натрупана инфлация

Натрупаната инфлация, измерена с ИПЦ, за последните три години (юли 2026 г. спрямо юли 2023 г.) е 12.7%, а за последните пет години (юли 2026 г. спрямо юли 2021 г.) е 43.4%.

Хармонизиран индекс на потребителските цени (ХИПЦ)

През юли 2026 г. месечната инфлация е 0.6%, а годишната инфлация за юли 2026 г. спрямо юли 2025 г. е 4.4%. Инфлацията от началото на годината (юли 2026 г. спрямо декември 2025 г.) е 4.1%[2].

Средногодишната инфлация за периода август 2025 - юли 2026 г. спрямо периода август 2024 - юли 2025 г. е 4.0%.