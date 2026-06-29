Васил Панайотов стартира тренировъчен процес с Черно море

Футболистите от отбора на Черно море подновиха подготовката си след почивния неделен ден и влизат в новата седмица с двуразови занимания в тренировъчния си лагер в Трявна. Добрата новина за „моряците“ е завръщането на капитана Васил Панайотов, който се присъедини към тима в края на миналата седмица и вече тренира на пълни обороти, съобщават от варненския клуб.

В понеделник и вторник варненци ще продължат с интензивна работа в по две сесии дневно, като акцентът пада върху физическата подготовка, тактическите елементи и играта с топка.

В средата на седмицата Черно море ще изиграе втората си контрола от началото на лятната подготовка. Съперник ще бъде тимът на Локомотив Горна Оряховица, а мачът ще се проведе на градския стадион „Ангел Кънчев“ в Трявна на 1 юли. Началният час ще бъде обявен допълнително.

„Моряците“ вече записаха успех в първата си проверка – 1:0 срещу Янтра Габрово, като попадението бе дело на Георги Лазаров още през първата част.