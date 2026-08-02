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Лудогорец удължи победния си ход в Първа лига

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Спорт
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Разградчани удържаха Ботев Враца.

лудогорец удължи победния ход първа лига
Снимка: startphoto.bg
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Лудогорец постигна трети пореден успех в Първа лига. Футболистите на Томас Райс отказаха Дунав Русе с 2:1 в мач от третия кръг.

Бърнард Текпетей и Руан Крус бяха точни за разградчани, а Преслав Боруков върна едно попадение за врачани. „Зелените“ останаха с човек по-малко през второто полувреме, когато Емерсон Родригес беше изгонен с директен червен картон, влизайки опасно в краката на Милен Стоев.

Така „орлите“ се изравниха на върха с Левски по точки, като имат по 9, а „сините“ имат леко предимство заради по-доброто голово съотношение. Играчите на Тодор Симов пък заемат 11-та позиция само с 1 точка. На 9 август (неделя) Лудогорец ще гостува на Черно море. От своя страна Ботев ще приеме Славия ден по-късно.

Лудогорец получи шанс да открие резултата още във втората минута, когато Симеон Шишков направи пробив по левия фланг на атаката, центрира към Петър Станич, който беше в наказателното поле на Ботев, но сърбинът не беше точен при опита си с глава.

В 11-ата минута след разбъркване в наказателното поле на гостите, "орлите" отново имаха шанс да поведат, но рикошет от крака на Руан Круз мина над гредата.

Натискът на домакините в крайна сметка доведе до първото попадение в 22-рата минута, дело на Бърнард Текпетей, който се ориентира най-добре след удар с глава на капитана на разградчани Ивайло Чочев, който принуди вратаря Марин Орлинов да спаси. Избитата топка падна пред главата на Текпетей, който от близко разстояние прати топката в мрежата на Ботев.

До края на полувремето играчите на Лудогорец създадоха още няколко опасни положения - в 37-ата минута Текпетей отново беше в центъра на вниманието, когато изведе Руан Крус сам срещу стража Орлинов, но бразилският нападател стреля встрани от вратата. Няколко минути по-късно се отвори възможност отново пред бразилеца, но този път беше неточен с удара си с глава.

В добавеното време на първата част разградчани удвоиха преднината си точно чрез Руан Крус, който при третия си опит в рамките на десет минути, този път не сгреши. При центриране от корнер на Станич, Чочев отклони топката към Текпетей, който уцели горната греда. Руан Крус беше най-съобразителен и отбеляза с глава.

На полувремето наставникът на гостите Тодор Симов прибегна към смените, заменяйки двама от офанзивните си футболисти - Даниел Генов и Касим Хаджи, с Мартин Смоленски и Преслав Боруков. Единствените по-опасни положения до средата на втората част за Ботев бяха пред Сайней Санянг, чийто удар беше спасен от Хенрик Бонман, а малко след това влезлият като резерва Боруков стреля над напречната греда.

В следващите минути врачани бяха по-опасният от двата тима, а нападенията им дадоха резултат, когато в 72-рата Преслав Боруков получи центриране от Мартин Смоленски и отправи точен удар с глава към вратата на Хенрик Бонман, който не успя да реагира.

Домакините трябваше да доиграят срещата под напрежение, след като в 84-вата минута полузащитникът Емерсон Родригес влезе с бутоните в крака на централния защитник на врачани Милен Стоев. Първоначално съдията даде единствено жълт картон, но преразглеждане на ситуацията със системата за видеоарбитраж (ВАР) доведе до промяна в картона и Родригес беше изгонен с директен червен, оставяйки тима си с човек по-малко.

До края Ботев не успя да стигне до изравнителен гол и Лудогорец спечели ценни три точки, с които се изравни с Левски на върха на класирането.

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