С много критики и под условие социалните партньори приеха проекта за държавния бюджет

На Тристранен съвет, с много критики и под условие, синдикатите и работодателите, с изключение на Асоциацията на индустриалния капитал, подкрепиха бюджетите на Здравната каса, държавното обществено осигуряване и на самата държава.

Новият бюджет е със заложен свръхдефицит от 5,7% от БВП и рекордни нива на приходите и разходите.

За здраве бюджетът надхвърля 5,2 млрд. евро, а този на държавното обществено осигуряване – 15,2 млрд.

Сред основните промени е увеличаване на максималния осигурителен доход, поскъпване на винетките и въвеждане на частично плащане на осигуровките от държавните служители.

Близо четири часа продължиха дебатите по време на днешната тристранка и работодатели и синдикати разкритикуваха както малките бюджети – на Здравната каса и на държавното обществено осигуряване, така и големия бюджет, за липсата на реформи. Но също така признаха, че трудно могат да бъдат направени реформи в оставащите пет месеца, през които бюджетът ще действа – от август до декември.

Основната критика на работодателите беше свързана с увеличаването на максималния осигурителен доход до 2300 евро още от 1 август. А основната критика на синдикатите беше насочена към това, че отново не са заложени, по думите им, достатъчно социални разходи.

Всеки един от социалните партньори имаше свое виждане за промените в бюджета.

Гълъб Донев, вицепремиер и министър на финансите: „Всички се обединихме около оценката, че това са бюджетите на реалността – това, което държавата на този етап може да си позволи като приходи и разходи. Ние чуваме всяко становище и внимателно разглеждаме всяко предложение.“

И според бизнеса, и според синдикатите, нарастването на дефицита и дълга са лоши знаци. Най-сериозни опасения работодателите имаха заради увеличението на максималния осигурителен доход от август.

Добри Митрев, председател на БСК: „Буквално в последната четвърт или третина на година това увеличение ще се отрази изключително сериозно като непредвидено такова, особено на малките и средните предприятия.“

Обратно, синдикатите одобриха увеличението, както и това на минималните осигурителни прагове, но според тях са завишени разходите за инвестиции.

Пламен Димитров, президент на КНСБ: „Как стигнахме до 9,4 млрд. евро капиталова програма, която очевидно няма как да бъде изпълнена?“

Отпадането на автоматичния механизъм за увеличение на заплатите на магистратите днес коментира ресорният министър Николай Найденов.

Николай Найденов, министър на правосъдието: „Считаме, че подобни решения са свързани с цялостното състояние на бюджета в държавата и на финансите, така че всеки по равно трябва да поеме от тежестта на това положение.“

Отпадат автоматичните механизми и в системите на МВР, отбраната и висшето образование.

Очаква се трите бюджета да бъдат гласувани на заседанието на Министерския съвет в сряда и внесени в Народното събрание за по-нататъшно обсъждане.