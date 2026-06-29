Започнаха снимките на новия български филм "Пилоти", БНТ е копродуцент

Започнаха снимките на нов български филм - "Пилоти". Той разказва за бомбардировките над София по време на Втората световна война и героизма на българските летци. В основата му е залегнала книгата на Стоян Стоянов "Ние бранехме тебе, София". Режисьор на лентата е Анри Кулев, а БНТ е копродуцент. През последните години БНТ е най-големият продуцент на телевизионно кино в България.

Така започнаха днес, в Искърското дефиле край село Владо Тричков, снимките за новия български филм "Пилоти". В една от главните роли е актьорът Иван Бърнев. Той ще се превъплъти в историческа личност - известният въздушен ас от Втората световна война генерал-майор Стоян Стоянов.

Иван Бърнев, актьор: "Това са едни хора изключително достойни, обучени пилоти, които са се изправяли срещу, представете си, нещо от сорта на 30-40 срещу 300-400 летящи крепости, които са идвали и са изсипвали огромно количество бомби."

Героят на Иван Бърнев сваля със самолета си над София американски пилот. В ролята е актьорът Джон Бентли.

Джон Ерик Бентли, актьор: "Моят герой след години идва в България, за да намери човека, който го е свалил. Но не искам да издавам. Ще кажа само, че те откриват повече един за друг и за войната."

Филмът разказва и за това дали двамата герои, бивши пилоти, са си простили за стореното по време на войната. Режисьор на лентата е Анри Кулев.

Анри Кулев, режисьор: "Това е военен филм, но във всеки случай не е документален, това е игрален филм. Филм, който не припомня някакви енциклопедични неща, а прави една интерпретация на събитията, на нещата. Това е по книгата на генерал Стоянов."

И още от творческия състав - сценарият е на Ася Кованова и Андрей Кулев. Оператори на филма са Светла Ганева и Калоян Игнатов.