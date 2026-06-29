Опасни жеги в цялата страна, рекордьор е Свищов с 39° - какви са препоръките на здравните власти?

Опасно горещо време в цялата страна. В Свищов бяха измерени 39 градуса, в София – 33. Заради жегите в някои големи градове улиците опустяха, а в помощ на гражданите се включиха и от Българския червен кръст. Кой къде намери прохлада?

Заради високите температури улиците на Русе опустяха. Някои търсят прохлада край реката, но къпането в Дунав и всички необезопасени водоеми е забранено със заповед на областния управител.

Медицински специалисти измерваха кръвното на всички, които не се чувстват добре.

Снежана Друмева, медицински фелдшер: „Както видяхте, долната граница беше малко по-висока. Получи съвет да се консултира. Така понякога се открива, без да искаме, някой, който е бил с високо кръвно, а никога не е знаел.“

Заради опасните горещини доброволци на БЧК раздават безплатно минерална вода на гражданите в центъра на Русе.

Столичани търсеха прохлада в парковете. В някои коли от градския транспорт обаче горещината беше непоносима.

Снимки: БНТ и БТА

Жега и в центъра на София. В трамвай номер 12 климатици няма, прозорците са отворени, но въздухът не помръдва. Термометърът показва близо 36 градуса.

За някои пътници обаче жегата не е проблем.

„Тренирам дълги бягания и организмът ми се е адаптирал.“

В градския транспорт в Благоевград такъв проблем няма.

Хората, които използват градски транспорт в Благоевград, не усещат горещините, тъй като автобусите са климатизирани.

Поглед и към Бургас. Плажната ивица – пълна с хора. Температурите достигнаха до 36 градуса.

„Септември месец нещата ще се оправят. Пием много течности и по-често във водата.“

Въпреки жегата, строителните дейности по морето не спират. Работници са на покрива на новострояща се сграда без възможност за сянка в най-горещите часове на деня.

„Много е топло, да, ама трябва да работим, какво да правим. Пускат ни в 14.00 часа и си тръгваме вкъщи.“

Министерството на здравеопазването излезе с препоръки за безопасност – да носим светли дрехи, да пием повече вода, да избягваме горещите часове на открито и да ядем по-лека храна.

По темата работиха: Християна Димитрова, Даниела Димитрова, Елеана Цанова, Владислава Миланова