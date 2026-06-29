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Александър Везенков: Трябва да дадем всичко от себе си и да победим Норвегия

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Спорт
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Българският национал сподели очакванията си за мача срещу Норвегия от първия етап в предварителните квалификации за Евробаскет 2029 на 5 юли

Александър Везенков: Трябва да дадем всичко от себе си и да победим Норвегия
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Александър Везенков се присъедини към лагера на националния отбор по баскетбол. "Лъвовете" започнаха последния етап от подготовката си преди мача с Норвегия от предквалификациите за европейското първенство.

Везенков ще играе в мача срещу Норвегия в неделя от 19:30 часа в зала "Арена Ботевград". Представителният тим вече се готви две седмици, а в днешните занимания участие взе звездата на Евролигата и Олимпиакос.

"Имаме един мач пред нас в неделя и трябва да имаме всичко от себе си да се спечелим, защото ситуацията е леко критична. През годините сме играли най-добре и най-много време с две четворки. Поколението се е сменило. Има нови момчета, но имаме една седмица да си паснем, да се намерим, да потренираме заедно и да дадем всичко от себе си", заяви той.

Вижте обекта във видеото.

#Български национален отбор по баскетбол за мъже #Александър Везенков

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