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Кулминацията на честванията на юбилея на Локомотив Пловдив е на сцената на Античния театър

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: БНТ-Пловдив
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Спорт
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29 юни е патронният празник на клуба

кулминацията честванията юбилея локомотив пловдив сцената античния театър
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Локомотив Пловдив ще отбележи своя 100-годишен юбилей с церемония в Античния театър в града.

Председателят на фондация "100 години Локомотив Пловдив" Петър Георгиев разкри какво да очакваме от спектакъла.

"Ще има концерт, с който ще завършим. Преди това ще видим много официални лица и гости. Ще има танци и песни. Ще видим първи кадри от документалния филм за клуба, по идея на фондацията. По него има още доста работа, но имаме първите обработени кадри и ще направим премиера на част от филма. Имаме и шоу с дронове, над 200 дрона ще излетят в небето. Правим всички тези неща, за да останат - от фенове за фенове . Локомотив е огромен клуб", сподели той в интервю за предаването "България в 60 минути".

Алис Аведикян е член на Управителния съвет на фондацията и увери, че сдружението продължава да работи по други проекти, които да зарадват феновете.

"Клубът има богата история, която се опитахме да пресъздадем. Локомотив е голямо семейство, а не просто отбор. Ние сме го доказали като общност и като отбор. Постоянно се разрастваме и показваме, че това не е само футбол, а каузата на живота ни. Надявам се всички да усетят магията на Локомотив, Най-доброто предстои, работим по останалите проекти", допълни тя.

Вижте цялото интервю във видеото.

#Локомотив Пловдив

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