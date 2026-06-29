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Хиляди фенове се наредиха на опашка, за да видят купата от световното първенство

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Трофеят е изложен в историческата кула "Фрийдъм" в Маями

Мондиал 2026 трофей
Снимка: БТА
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С напредването на световното първенство по футбол, гостите на Маями имат все повече интерес не само към срещите, но и към самата купа, която ще отнесе отборът победител. Тя ще бъде връчена лично от американския президент Доналд Тръмп.

Трофеят е изложен в историческата кула "Фрийдъм" в Маями, Флорида и пред нея се извиха внушителни опашки. Фенове от цял свят чакат търпеливо да видят ценния експонат и да се снимат с него.

Трофеят е проектиран от испанския художник Силвио Газанига. Изработен от 18 каратово злато и изобразява две човешки фигури, държащи земното кълбо.

Вижте целия обект във видеото.

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