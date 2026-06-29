ООН: Близо 7 млн. души са засегнати от земетресенията във Венецуела (СНИМКИ)

Нов силен трус разлюля венецуелската столица Каракас около 7.00 сутринта местно време. Близо 1500 вече са жертвите на земетресенията в страната.

Десетки хиляди се издирват. Надеждите за намиране на оцелели във Венецуела избледняват. Все пак спасителните екипи продължават да откриват живи хора под развалините. Сред щастливците са мъж и синът му в щата Ла Гуайра.

Засилват се критиките, че правителството е реагирало твърде бавно на трудната ситуация. Армията не е напълно мобилизирана, липсва тежка техника. ООН заяви, че близо 7 милиона души може да са засегнати от бедствието.

Снимки: АП/БТА и ЕПА/БГНЕС