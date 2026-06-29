Климатичните промени оказват влияние на цените на водата

На фона на растящите цени на водата и все по-честите климатични екстреми Израел показва как технологиите и реформите могат да ограничат загубите във водоснабдяването. Според Сали Леви, директор на ВиК дружеството в Беер Шева, ключът е в единното управление на сектора, точните измервания и навременните инвестиции в мрежата.

Николай Кръстев, БНТ: Благодаря Ви много, че сте гост на Българската национална телевизия на Форума „Зелен преход“ тук в София. Моля Ви, кажете ми колко важно е внедряването на нови технологии за опазването на водата в днешно време?

Сали Леви: Водата, която не носи приходи, е проблем, на който трябва да се обърне внимание. Самата аз съм изпълнителен директор на ВиК дружество в четвъртия по големина град в Израел и ние използваме технологии, за да свалим водата, която не носи приходи, до 4%, което е страхотен резултат. Използваме технологии, например измервателни уреди. Това е необходимо, защото ако не измерваш водата, която доставяш, и ако не я таксуваш, няма как да намалиш водата, която не носи приходи – тя просто се губи. Това е една много важна технология. Технологиите за откриване на течове са също толкова важни. Но ако трябва да обобщя всичко, технологията сама по себе си няма да реши нито един проблем, защото тя трябва да се оценява според резултатите си, а както обичам да казвам – най-добрата технология, с която разполагаме, се намира между ушите ни. Така че, когато съберем всичко заедно – технология, инженерни познания, инвестиции в инфраструктура – това води до по-добри резултати във водния сектор.

- Как трябва да бъде структуриран водният сектор и какъв е израелският опит в момента?

- Сали Леви: Преди 20 години водният сектор се управляваше от 11 различни органа в Израел. Тогава нямаше единна Служба по водите както е днес. Този въпрос беше разпределен между министерствата на земеделието, финансите и вътрешните работи, така че всеки се занимаваше с водата. И тогава настъпиха две дълги засушавания. Имаше три правителствени разследващи комисии и големи борби в правителството, докато накрая не остана друг избор, освен да се направи реформа. Днес с целия воден сектор, с абсолютно всичко, свързано с водата, се занимава Службата по водите. Всичко е на едно гише, а регулацията е много строга. Секторът се управлява от органи като този, който аз ръководя. Това е водна компания. За разлика от преди, когато се управляваше от общината – тогава, когато общината продаваше водата на жителите и получаваше плащанията, тя не ги влагаше обратно в инфраструктурата, нали разбирате защо – защото инфраструктурата не носи гласоподаватели. Ако подмениш канализационна тръба, това не ти носи гласоподаватели. Така че кметовете не искат да влагат пари в инфраструктура, но сега са длъжни, защото вече не отговарят за това. Ние сме независима компания. Самоиздържаме се. Длъжни сме да влагаме в инфраструктура определен процент от парите, които взимаме от жителите. Другото нещо, което се промени в израелската система, е тарифата за водата – колко плаща всеки за вода. Това е нещо, което се решава от Службата по водите. Те определят каква ще бъде таксата за всеки вид вода. Така че жителите в цял Израел плащат една и съща сума за всеки консумиран кубичен метър. Дори и да живеят в планините, където е много по-скъпо да се докара водата, или да живеят в по-изолирани райони, или в центъра на града. Всички плащаме еднакво за водата, която консумираме. Има различни тарифи за селското стопанство, различни начини за специалните индустрии, различни тарифи за напояване и различни тарифи за битовите потребители. Но всички домакинства плащат еднакво. Мога само да отбележа факта, че имаме вода и им помагаме да поддържат системата, а може би има и друг фактор, за който трябва да спомена, и това е таксата за водата. Днес цената на водата включва всичко в себе си – електричество, доставка, точно както всичко останало. Всички разходи за довеждането на 1 куб. метър до всяка къща са интегрирани в таксата, в тарифата. Така че, ако доставяме вода на други сектори, това влиза в тарифата. Така че, реално погледнато, всеки плаща за всичко. Всеки е партньор във всички тези споразумения, и го казвам в положителния смисъл.

- Защо водоснабдяването става все по-скъпо и по-скъпо, например в моята страна, а може би и във Вашата страна? Каква е основната причина за това?

Сали Леви: Е, мисля, че причината не е само една. Първо, смятам, че климатичните промени оказват влияние върху цената на водата. Тъй като се преминава от суши към наводнения, а знаете, че когато климатът се променя, поне в нашия регион, дъждът не вали на всеки няколко дни. Имаме четири месеца дъждовен период, но вали веднъж в месеца – огромно количество дъжд, по-голямата част от което не се абсорбира. Вместо да отиде в подпочвените води, то се превръща в повърхностен отток и отива накъдето свари. Така подпочвените води стават все по-малко. Затова става все по-скъпо и тогава се налага да прилагаш други методи за осигуряване на вода. Защото в Израел, например, ние доставяме вода от кладенци, от подземни води. Доставяме вода и от обезсоляване, което е скъпо.

- Добре, но защо все пак цените на водата са високи?

Сали Леви: Скъпо е, но пък имаш вода. Напояването преминава през различни етапи на пречистване на отпадъчните води. При пречистването на отпадъчни води, около 80% от напояването в селското стопанство идва от отпадъчни води, пречистени до трета степен. Скъпо е, но има вода, няма недостиг на вода и за това. Така че, като цяло, мисля, че водата поскъпва, но не само тя – токът поскъпва. Газът е по-скъп, горивото е по-скъпо. А цялата водна индустрия също зависи от тези фактори.

- Могат ли новите технологии да решат проблема с развитието на водния сектор, особено в Близкия изток и особено в Израел от където идвате ?