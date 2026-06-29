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Код жълто: Как се приемат жегите в една от най-горещите точки на страната?

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Станислава Христова
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Жълт код за опасни горещини е обявен за цялата страна днес. До 39 -40 градуса се очаква да достигнат температурите на места в страната. Сред най-горещите точки отново се очаква да бъде Югозападна България.

37 градуса за Благоевград и 39 градуса за Сандански. Това са прогнозираните температури за днешния ден. Не по-малко горещо се очаква да бъде и в Северна България. За Русе прогнозната температура също е 39 градуса.

А в опит да спасят хората от жегите, доброволци на БЧК в Русе вече започнаха да раздават безплатна минерална вода. Медици пък измерват кръвното налягане на хората.

Основният съвет на лекарите е в часовете между 12:00 и 18:00 ч., по възможност хората да не излизат на открито в горещините.

В Благоевград пък една от алтернативите за справяне с горещините е река Бистрица. От рано тази сутрин има хора, които се къпят във водите на реката. На много сигнали през последната седмица са реагирали екипите на спешна медицинска помощ не само в Благоевград, но и в Югозападна България.

д-р Христо Атанасов, зав. филиал ЦСМП – Благоевград: "За миналата седмица имахме около 30 повиквания, свързани с обслужване на пациенти, които се оплакват от горещините."

Емилия Петранова, метеоролог, ИАППД – Русе: "Бих казала, че е нормално време за края на юни. Ако влажността на въздуха е висока, усещането за горещина е по-голямо."

Венко Шопски, хидрометеорологичен наблюдател, Благоевград: "В Сандански, от Кресненското дефиле на юг, климатът е по-близък до Гърция, отколкото до България."

В опит да се предотвратят пожарите от миналата година всички общини от Югозападна България са издали забрани за палене на огън на открито, както и за изгаряне на сухи клони и храсти.

Вижте още в прякото включване на Станислава Христова от Благоевград

#опасни жеги #Благоевград #жълт код за горещо време #опасни горещини #жълт код за жеги #Сандански

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