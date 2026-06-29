Заради подкуп от 8000 евро: Шефът на ВиК-Несебър с обвинение, другият задържан вече е на свобода

След арестите на ръководството на ВиК-Несебър, директорът вече е с повдигнато обвинение. Техническият ръководител, който също беше сред задържаните, е освободен.

На четвъртият ден след арестите за пръв път от МВР и прокуратурата дадоха повече информация около разследването за корупция. То е започнало още в края на май – началото на юни, когато са били подадени и първите сигнали за корупция във ВиК-Несебър.

При акцията в петък беше задържан директорът на местният клон на водното дружество Свилен Станчев, който освен за Несебър е отговарял и за района на Поморие. Заедно с него беше арестуван и техническият ръководител, който е неформален и негов заместник, но днес стана ясно, че той е освободен, тъй като няма данни да е участвал в корупционните практики.

8000 евро е получил директора на ВиК, за да присъедини имот във вилната зона на село Кошарица към водопроводната мрежа. В дома на началника на ВиК е открита сумата от над 30 000 евро и списъци с имена. На този етап разследването ще уточнява дали освен този конкретен случай не става дума и за по-мащабна дейност, тъй като на човекът, който искал да присъедини имота си към ВиК-мрежата е било казано, че първо трябва да се срещне с директора, преди да подаде официално заявление за това. При проверките, продължили близо месец, са използвани специални разузнавателни средства.

ст. комисар Николай Ненков, директор на ОД на МВР-Бургас: "Когато лице реши да се включи в канализационната мрежа на ВиК-Несебър, отивайки на гишето, от там го препращат към ръководителя. Още в началото му казали: "Не си пускайте заявление, отидете при ръководителя". Съответно човекът си нарочва среща, отива на тази среща и там започва – дайте ще видим, ще поговорим."

Андрей Червеняков, наблюдаващ прокурор: "Фактическото предаване на парите става лично между основния ни свидетел и ръководителя на звеното. Те са били само двамата. Въпросната сума е намерена на задната седалка на автомобила му, в чантичка – затворена. Ще си позволя да го кажа – способът белязване беше използван именно с тази цел, тъй като към момента белязания материал съответства на банкнотите и на задържаното лица, единствено и само на него."

Следобед директорът на ВиК-Несебър Свилен Станчев ще се изправи пред Окръжния съд в Бургас, където ще бъде гледана и мярката му за неотклонение.

Вижте прякото включване на Давид Сукнаров от Бургас