Трагедията във Венецуела: 1450 вече са жертвите на земетресенията, в неизвестност са около 46 000 души

1450 вече са жертвите на двойното мощно земетресение във Венецуела, което разлюля страната. В неизвестност са около 46 хиляди души, затова очакванията на властите са, че броят на загиналите ще се увеличава.

Изтекоха първите 72 часа, в които се смята, че шансовете за намиране на оцелели е най-голям. Въпреки това, усилията по откриването на затрупани под руините хора продължава. Американски и френски спасители успяха да извадят баща и син.

Екип от Коста Рика е открил оцелял, но изваждането му може да отнеме 14 часа. Причината е и липсата на техника, и нестабилността на зданието, в което е човекът. Благодарение на усилията на спасителите през изминалите 24 часа са изпод руините са извадени повече от 30 души, сред тях и деца.

Във Венецуела продължават да пристигат спасителни екипи и помощ от цял свят. Все повече обаче стават критиките за това, че правителството реагира твърде бавно на сложната ситуация. Армията не е напълно мобилизирана, липсва тежка техника.

Делси Родригес, временен президент на Венецуела: "Вече възстановихме 75% от електроснабдяването. Работата продължава да пълно възстановяване. Същото важи и за водоподаването, което работи на 68 на сто. Пътната инфраструктура е възстановена 90%, което е много важно за свободното придвижване."

Изработена е система, подобна на светофарната уредба, с която ще се категоризират сградите – дали са годни за обитаване, обясняват властите. Хиляди граждани се включват доброволно в разчистването на развалините и в помощ на медицинските екипи на терен.

Нейрибет Куеведо, доброволец: "Уча за медицинска сестра и съм тук, за да помогна колкото мога. Да премеря кръвното на някого, да съдействам на хората с диабет при меренето на нивата на глюкозата. Помагам и с раздаването на лекарствата и когато се налага хора да се преместят от едно място на друго, за да им е по-комфортно."

снимки: БТА

По данни на неправителствени хуманитарни организации повече от милион и 800 хиляди души, повече от половината от тях деца, във Венецуела се нуждаят от хуманитарната помощ.