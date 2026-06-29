След трусовете във Венецуела – спасителните операции продължават
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Снимка: БТА
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1450 вече са жертвите на двойното мощно земетресение, което разлюля Венецуела. Ранените са над 3500.
По данни на ООН около 50 000 все още са в неизвестност. Изтекоха първите 72 часа, в които се смята, че шансовете за намиране на оцелели е най-голям. Въпреки това усилията по откриването на затрупани хора продължава.
Благодарение на усилията на спасителите, повече от 30 души, сред тях и много деца, са извадени от рухнали сгради. Според властта, около 75% от енергоподаването в най-засегнатите райони е възстановено. Все повече обаче стават критиките за това, че правителството реагира твърде бавно на сложната ситуация.