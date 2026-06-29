След арестите на ръководството на ВиК-Несебър – ще бъдат ли повдигнати обвинения на задържаните?

Очаква се днес да стане ясно дали и какви обвинения ще бъдат повдигнати след арестите на ръководството на ВиК-Несебър. Разследването е за подкуп, свързан с присъединяването към водопреносната мрежа на имот във вилната зона на село Кошарица.

При специализирана полицейска операция в петък бяха задържани началникът на несебърския клон на водното дружество и неговият заместник. Арестите са извършени непосредствено след получаването на голяма сума пари.

По информация на "По света и у нас" става дума за подкуп между 7000 и 9000 евро. По-късно днес от полицията и прокуратурата в Бургас се очаква да дадат повече информация по случая. Тогава трябва да стане ясно и колко от задържаните ще бъдат привлечени като обвиняеми.