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Властта и социалните партньори обсъждат проектобюджета за 2026 година

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Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
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Управляващите, синдикатите и работодателите ще обсъдят на заседание на Тристранния съвет проектобюджетите на държавата, общественото осигуряване и на здравната каса. Основните критики срещу план-сметката за тази година са насочени към очаквания свръхдефицит от 5,7%, както и към задължението - държавните служители да плащат част от осигуровките си още от август.

Работодателските организации са срещу увеличаването на максималния осигурителен доход и изравняването на минималните осигурителни прагове с минималната работна заплата. Синдикатите настояват, ако държавните служители плащат осигуровките си, да получават в замяна клас прослужено време и да могат да имат втори трудов договор.

Бюджетът за следващата година е с рекордно ниво на разходите от близо 57 млрд. евро. От 1 август е предвидено увеличение на акцизите на тютюневите изделия, както и поскъпване на винетките с 30 на сто. След като бъде обсъден на тристранка днес, се очаква бюджетът да бъде приет от Министерския съвет в сряда и внесен в народното събрание за гласуване.

#проектобюджет 2026 #параметри на бюджет 2026 #Бюджет 2026 #тристранен съвет #новини в Метрото

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