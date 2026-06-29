Властта и социалните партньори обсъждат проектобюджета за 2026 година

Управляващите, синдикатите и работодателите ще обсъдят на заседание на Тристранния съвет проектобюджетите на държавата, общественото осигуряване и на здравната каса. Основните критики срещу план-сметката за тази година са насочени към очаквания свръхдефицит от 5,7%, както и към задължението - държавните служители да плащат част от осигуровките си още от август.



Работодателските организации са срещу увеличаването на максималния осигурителен доход и изравняването на минималните осигурителни прагове с минималната работна заплата. Синдикатите настояват, ако държавните служители плащат осигуровките си, да получават в замяна клас прослужено време и да могат да имат втори трудов договор.

Бюджетът за следващата година е с рекордно ниво на разходите от близо 57 млрд. евро. От 1 август е предвидено увеличение на акцизите на тютюневите изделия, както и поскъпване на винетките с 30 на сто. След като бъде обсъден на тристранка днес, се очаква бюджетът да бъде приет от Министерския съвет в сряда и внесен в народното събрание за гласуване.