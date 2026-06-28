Христо Стоичков: Франция и Испания са големите фаворити за световната титла

Легендата на българския футбол Христо Стоичков даде своята оценка за случващото се на световното първенство по футбол, като подчерта високото качество на двубоите, силната атмосфера по трибуните и все по-малките разлики между националните отбори.

Според носителя на "Златната топка" настоящият шампионат предлага футбол на изключително високо ниво.

"Уникален футбол. Мисля, че тук вече няма за какво да спорим. Всички отбори са почти изравнени като сили. Виждаме какъв футбол се играе и с каква скорост“, коментира Стоичков.

Той даде за пример представянето на Колумбия срещу Португалия, но отбеляза, че европейците са изправени пред много сериозни предизвикателства в елиминационната фаза.

Камата обърна внимание и на атмосферата по стадионите, които продължават да се пълнят въпреки високите цени на билетите.

"Световното първенство е празник. Това е фиеста за целия свят. Виждате, че стадионите са пълни и атмосферата е уникална. За мен турнирът върви както трябва“, заяви той.

По отношение на фаворитите за титлата Стоичков открои Франция и Испания.

"За мен Франция е фаворит заедно с Испания. Испанците не убедиха напълно в последния си мач, но тепърва предстои да видим как ще се развият елиминациите. Мисля, че именно тези два отбора се открояват най-много до момента“, каза още българинът.

Според него южноамериканските отбори също разполагат със сериозно предимство благодарение на огромната подкрепа по трибуните.

"Много аржентинци, бразилци и колумбийци живеят тук. Затова и стадионите са пълни, а атмосферата е страхотна“, добави Стоичков.

На въпрос коя е най-голямата изненада на шампионата до този момент, той посочи ДР Конго, който успя да достигне елиминационната фаза и да привлече вниманието с представянето си.