Антиправителствен протест в Сърбия: Демонстрантите в Кралево призовават към предсрочни избори

Антиправителствен протест се провежда в този час в сръбския град Кралево. Той последва митинг в Белград, на който сръбският президент Александър Вучич заяви, че ще подаде оставка до няколко седмици.



Контрапротестът в Кралево е под наслов „Всичко се вижда на Видовден“ и призовава към предсрочни избори. Организаторите подчертават че избирането на Кралево представлява изместване на фокуса от столицата към вътрешността на страната. Демонстрацията е организирана от студенти от няколко сръбски университета.