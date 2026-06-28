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Антиправителствен протест в Сърбия: Демонстрантите в Кралево призовават към предсрочни избори

Емилия Запартова от Емилия Запартова
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Антиправителствен протест се провежда в този час в сръбския град Кралево. Той последва митинг в Белград, на който сръбският президент Александър Вучич заяви, че ще подаде оставка до няколко седмици.

Контрапротестът в Кралево е под наслов „Всичко се вижда на Видовден“ и призовава към предсрочни избори. Организаторите подчертават че избирането на Кралево представлява изместване на фокуса от столицата към вътрешността на страната. Демонстрацията е организирана от студенти от няколко сръбски университета.

#Сърбия #Александър Вучич #протести

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