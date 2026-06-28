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Проверки на мантинелите: Вътрешният министър с разкрития по темата

Виктор Борисов от Виктор Борисов
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На фона на няколко тежки катастрофи през седмицата, вътрешният министър обяви, че започват щателни проверки, включително и на забавяния на производства за ремонти и заговори за политически чадър. За какво точно става въпрос?

Мантинелите станаха обект на особено внимание през последните дни заради катастрофата с три жертви на АМ "Тракия" - камион се вряза в съоръженията и въпреки тях удари кола от насрещното движение. Конкретната мантинела е поставена преди 15 години от пловдивска фирма. По това време, тя е отговаряла на необходимите изисквания, но към днешна дата - не покрива заложените норми в наредбата от 2024-та. Пред БНР днес, вътрешният министър заговори за това, че изключително малко фирми доставят мантинели в страната. И намекна, че те са свързани с бивш премиер. Съмнения за лоби в сектора изказаха и редица неправителствени организации в сферата на пътната безопасност.

В интервю за БНР вътрешният министър Иван Демерджиев осветли какво са показали до момента проверките на властта за строителството и поддръжката на мантинели в страната.

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: "Ако се поразровите ще видите, че само две дружества, ако не ме лъже паметта, в България доставят мантинели и злите езици говорят, че зад двете дружества стои една и съща фигура на един бивш премиер. И когато тези мантинели се доставят на цени доста по-високи от цените в съседните държави, а позволяват да се гънат на хармоника и празен тир да мине през тях и да убие хората в съседната кола - ние не можем и няма да останем безучастни."

В документи на Пътната агенция за поддръжката на така наречените "Осигурителни системи за пътища", четем, че Югоизточния и Южния централен район на България са възложени на пловдивска фирма, собственост на Николай Иванов.

В Североизточния район пък победител е дружество от общо 2 фирми, една от които принадлежи на сина на Николай - Любомир Иванов.

Така за мантинелите в 14 от общо 28 области на страната реално отговарят баща и син. При спряната от кабинета мега обществена поръчка за 1 млрд евро за мантинели, фирмата на Николай Иванов отново е сред класираните за Югоизточния и Южния централен район на обща стойност над 173 милиона евро. От неправителствения сектор вече заговориха за зависимости в тази сфера.

Диана Русинова, Европейски център за транспортни политики, 25.06.2026г.: "Става дума за лоби, нали всеки си гледа бизнеса в крайна сметка и когато имате слаба държава, която не може да прецени, кое е добро за гражданите - се получава това."

Опитите ни да получим коментар от фирмата останаха без успех. С името на Николай Иванов са свързани над 30 фирми, сред тях и Българската браншова организация "Пътна безопасност". Оказва се, че тя е сдружение с нестопанска цел за общественополезна дейност. В сайта й четем още, че цели обединяването на фирмите, производители, доставчици и изпълнители на пътни принадлежности за обезопасяване на националната пътна мрежа и да участва в процеса за подобряване на безопасността на движението.

Вижте повече в прякото включване на Виктор Борисов.

#Иван Демерджиев #мантинели #обществени поръчки

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