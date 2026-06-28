Стамен Марков триумфира в първия кръг от Българските даунхил серии в Чепеларе

Първият кръг от Българските даунхил серии за сезона се проведе през уикенда под връх Мечи чал в Родопите и събра повече от 150 от най-добрите състезатели в планинското колоездене.

Надпреварата „Мечи чал DH“ за пореден път предложи зрелищни спускания по едно от най-предизвикателните трасета в страната. Решаващо за крайното класиране се оказа представянето по легендарното трасе „Брус Лий“, което определи победителите в различните категории.

В елитната група при мъжете най-бърз беше Стамен Марков от клуб „Райдърс Юнайтед“, който заслужено се качи на най-високото стъпало на почетната стълбичка. Второто място остана за гръцкия състезател Александрос Топкароглу, а трети завърши Стивиан Гатев.

При жените победата спечели Деница Тошева. След нея в крайното подреждане се наредиха Доротея Борисова и Гергана Господинова.

С успешното провеждане на „Мечи чал DH“ беше дадено началото на новия сезон в Българските даунхил серии, който обещава оспорвани битки и високо ниво на конкуренция в следващите кръгове от шампионата.

Вижте кадри от оспорваната надпревара във видеото!