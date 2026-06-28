Напрежението САЩ - Иран: Взаимни удари и заплахи

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че в даден момент Съединенита щати ще бъдат принудени да възобновят военните действия срещу Иран и че Ислямската република може да престане да съществува.

Вашингтон съобщи за удари по 10 ирански цели в района на Ормузкия проток заради неспазване на Меморандума между двете страни. Иран отговори, че е готов да защитава суверенитета си. Иранската Революционна гвардия пое отговорност за атаки по американски цели в Кувейт и Бахрейн. Техеран предупреди другите страни да не се намесват в ситуацията с Ормузкия проток.