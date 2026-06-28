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ПРИМИРИЕТО МЕЖДУ САЩ И ИРАН

Напрежението САЩ - Иран: Взаимни удари и заплахи

Емилия Запартова от Емилия Запартова
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преговорите сащ иран обмислят страни ново временно примирие
Снимка: илюстративна
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Американският президент Доналд Тръмп заяви, че в даден момент Съединенита щати ще бъдат принудени да възобновят военните действия срещу Иран и че Ислямската република може да престане да съществува.

Вашингтон съобщи за удари по 10 ирански цели в района на Ормузкия проток заради неспазване на Меморандума между двете страни. Иран отговори, че е готов да защитава суверенитета си. Иранската Революционна гвардия пое отговорност за атаки по американски цели в Кувейт и Бахрейн. Техеран предупреди другите страни да не се намесват в ситуацията с Ормузкия проток.

Абас Арагчи, външен министър на Иран: „Съгласно меморандума за разбирателство, Ормузкият проток, съгласно договорености, които ще бъдат въведени от Иран в рамките на 30 дни ще се върне към капацитета си отпреди войната. Отговорността за тези договорености е изцяло на Ислямска република Иран. Всяка намеса по този въпрос, само ще усложни ситуацията, ще забави повторното отваряне на Ормузкия проток и ще засили напрежението."

Доналд Тръмп, президент на САЩ: „Самолети на Съединените щати току-що удариха ирански складове за ракети и дронове, както и крайбрежни радарни позиции заради нарушаване на споразумението за прекратяване на огъня отново! Може да дойде момент, в който вече няма да можем да бъдем разумни и ще бъдем принудени да завършим по военен път работата, която много успешно започнахме.“

#Примирието между САЩ и Иран #Абас Арагчи #Доналд Тръмп

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