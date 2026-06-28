Поредна размяна на удари между САЩ и Иран и взаимни обвинения в нарушаване на примирието

Поредна размяна на удари между Съединените щати и Иран и взаимни обвинения в нарушаване на примирието.



Техеран съобщи тази сутрин, че е извършил атаки с ракети и дронове срещу американски военни обекти в Кувейт и Бахрейн в отговор на американските удари срещу Иран тази нощ.

Доналд Тръмп отново предупреди, че може да настъпи момент, в който Вашингтон ще бъде принуден да довърши с военни средства започнатото.

В социалната си мрежа президентът на Съединените щати написа, че ако това се случи, Ислямската република Иран вече няма да съществува.