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ПРИМИРИЕТО МЕЖДУ САЩ И ИРАН

Поредна размяна на удари между САЩ и Иран и взаимни обвинения в нарушаване на примирието

Ива Стойкова от Ива Стойкова
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Поредна размяна на удари между САЩ и Иран и взаимни обвинения в нарушаване на примирието
Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Поредна размяна на удари между Съединените щати и Иран и взаимни обвинения в нарушаване на примирието.

Техеран съобщи тази сутрин, че е извършил атаки с ракети и дронове срещу американски военни обекти в Кувейт и Бахрейн в отговор на американските удари срещу Иран тази нощ.

Доналд Тръмп отново предупреди, че може да настъпи момент, в който Вашингтон ще бъде принуден да довърши с военни средства започнатото.

В социалната си мрежа президентът на Съединените щати написа, че ако това се случи, Ислямската република Иран вече няма да съществува.

#примирие с Иран #войната в Иран #САЩ - Иран #нарушено примирие

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