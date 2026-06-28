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Извънредна бюджетна комисия ще проверява ефекта от социалните разходи върху държавния бюджет

Цветелина Катанска от Цветелина Катанска
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Управляващите ще проверяват как са се отразили промените на законите за повишаване на социалните плащания - върху бюджета. Затова свикват извънредно заседание на бюджетната комисия във вторник.

Сметната палата ще трябва да направи проверка на бюджетите на социалното министерство и на НОИ, да проследи бюджетите и консолидираната фискална програма и да изготви цялостен доклад от проверката.

Одитът ще обхване шест години от 2020 досега. Депутатите планират да възложат и одит на Агенция пътна инфраструктура.

#Сметна палата #одит #бюджетна комисия #новини в Метрото

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