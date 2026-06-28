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Бойко Борисов за мантинелите: Става въпрос за манталитет

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Снимка: БТА/Архив
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Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, който днес на среща с младежите от партията в Кюстендил, коментира, както темата за мантинелите, така и предложения от правителството бюджет. Борисов заяви, че техните правителства са се справяли със задачата сами и добави, че готви алтернативен кабинет с нови лица.

Бойко Борисов, лидер на ГЕРБ: "Дори да сложиш бетон, 50-тонен тир или ще прескочи пак или ако не прескочи, ще се върне обратно и ще смаже другите коли. Абсолютно е прав, манталитета е едното, което е много важно, защото Мездра е манталитет. Това иска да каже и аз го подкрепям абсолютно. Аз не бих ги нападнал и той правилно го казва Радев за съжаление, защото винаги става така, за съжаление винаги стават такива катастрофи. Стотици километри направихме с двойни мантинели, но срещу човешката глупост и 50-тонен тир - трудно се работи."

#мантилени #Бойко Борисов #катастрофи

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