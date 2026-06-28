Гореща вълна обхваща и България, предупреждения за опасни температури в цялата страна

Екстремно горещата вълна, която обхвана Западна Европа, вече започва да оказва влияние и на времето у нас. Жълт предупредителен код за опасно високи температури имаше днес в четиринадесет области.

Най-топло беше в Русе и Сандански – 36 градуса. Утре предупреждението на синоптиците важи за цяла България.

Над 40 градуса на слънце и 38 на сянка отчетоха термометрите в Благоевград днес на обед. Заради горещините улиците останаха по-пусти от обичайното. Хората търсеха прохлада в градските паркове.

Елена Стоилкова: "Парк Бачиново, където човек може да намери прохлада покрай реката, има места, където да се скрие от жегите." Стефан: "Чухме за горещото време и се стараем да се хидратираме, да сме на сянка."

В Пловдив слънцето накара хората да се приберат, за да избегнат риска от топлинен удар.

Ангелина Паскалева: "Знам как започва – със сърцебиене, с рязко изпотяване. На слънце не може, не. С малки деца сме и веднага бързаме да се приберем на сянка."

В Русе жегата отвори отново темата за лятното къпане в Дунава, което сега е забранено.

"Без спасител няма как да бъде. И трябва да има места, където хората да могат на по-прохладно и защитено място да ползват реката, която е близо до града." "Не мисля, че е добра идея да се къпе човек в Дунава... Първо е опасно, и второ – има много микроби и не е добре почистено според мен."

И във Варна горещото време създаде неудобства. Автобусите на градския транспорт са климатизирани, но на спирките жегата е нетърпима.

„Хубаво е, че ги има, но не мисля, че пазят много.” „Не успяват.” " Вие как се пазите от жегите, докато чакате автобуса? Пием вода, оводняваме се! Елена: "Вода с морска сол хидратира организма – за всички, които искат да знаят как да се пазят от жегите, препоръчвам."

Синоптиците предупреждават, че утре ще е още по-горещо.

Виктория Клещанова, синоптик, НИМХ: "Вторник ще бъде най-топлият ден, когато ще имаме 40 градуса поне на няколко места в обичайно топлите райони на страната."

Водата в Черно море също се затопля по-бързо от обичайното. По крайбрежието тя вече е с температура от 24–25 градуса, а в Бяло море достига и до 27 градуса.