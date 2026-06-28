Гореща вълна обхваща и България, предупреждения за опасни температури в цялата страна

Екстремно горещата вълна, която обхвана Западна Европа, вече започва да оказва влияние и на времето у нас. Жълт предупредителен код за опасно високи температури имаше днес в четиринадесет области.
Най-топло беше в Русе и Сандански – 36 градуса. Утре предупреждението на синоптиците важи за цяла България.
Над 40 градуса на слънце и 38 на сянка отчетоха термометрите в Благоевград днес на обед. Заради горещините улиците останаха по-пусти от обичайното. Хората търсеха прохлада в градските паркове.
Елена Стоилкова: "Парк Бачиново, където човек може да намери прохлада покрай реката, има места, където да се скрие от жегите."
Стефан: "Чухме за горещото време и се стараем да се хидратираме, да сме на сянка."
В Пловдив слънцето накара хората да се приберат, за да избегнат риска от топлинен удар.
Ангелина Паскалева: "Знам как започва – със сърцебиене, с рязко изпотяване. На слънце не може, не. С малки деца сме и веднага бързаме да се приберем на сянка."
В Русе жегата отвори отново темата за лятното къпане в Дунава, което сега е забранено.
"Без спасител няма как да бъде. И трябва да има места, където хората да могат на по-прохладно и защитено място да ползват реката, която е близо до града."
"Не мисля, че е добра идея да се къпе човек в Дунава... Първо е опасно, и второ – има много микроби и не е добре почистено според мен."
И във Варна горещото време създаде неудобства. Автобусите на градския транспорт са климатизирани, но на спирките жегата е нетърпима.
„Хубаво е, че ги има, но не мисля, че пазят много.”
„Не успяват.”
" Вие как се пазите от жегите, докато чакате автобуса?
Пием вода, оводняваме се!
Елена: "Вода с морска сол хидратира организма – за всички, които искат да знаят как да се пазят от жегите, препоръчвам."
Синоптиците предупреждават, че утре ще е още по-горещо.
Виктория Клещанова, синоптик, НИМХ: "Вторник ще бъде най-топлият ден, когато ще имаме 40 градуса поне на няколко места в обичайно топлите райони на страната."
Водата в Черно море също се затопля по-бързо от обичайното. По крайбрежието тя вече е с температура от 24–25 градуса, а в Бяло море достига и до 27 градуса.