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Жегата настъпва: Синоптиците от НИМХ предупреждават за температури до 37°

Виктор Борисов от Виктор Борисов
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За утре е обявен жълт код в цялата страна за опасно горещо време

Снимка: БТА/Архив
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Опасно горещо ще е времето в следващите дни у нас. На много места температурите ще надхвърлят 35 градуса. Има ли общо жегата в България с топлинния купол над Западна Европа.

Така нареченият топлинен купол, който в началото на седмицата обхвана Западна Европа, постепенно се премества над изток и днес ще се настани над Балканите и съответно ще повиши температурите и в България. Именно заради това от Националния институт по метеорология и хидрология издадоха предупреждения от първа степен - жълт код за районите на Дунавската равнина, Горнотракийската низина и традиционно за Югозападна България - Сандански и Петрич, където днес градусите в термометрите ще се вдигнат до 35-37 градуса.

Температурата на морската вода за тези, които днес са решили да отидат на плаж е около 25 градуса по Южното Черноморие, а 23-24 градуса по Северното Черноморие. Според синоптиците това е доста висока температура на морската вода за края на юни, а тези градуси традиционно се стигат през юли. Отбелязва се затопляне над цялата страна и тази антициклонална дейност, която се развива ще остане и през утрешния ден над България.

Именно заради това за утре за цялата страна е обявено предупреждение от първа степен – жълт код за високи температури, като се очаква в Горнотракийската низина и Дунавската равнина термометрите да достигнат 40 градуса. Топло ще бъде и в останалата част от страната.

Виктория Клещанова, дежурен синоптик в НИМХ: "Предстоят най-топлите дни засега всъщност. Днес следобед ще бъде слънчево и горещо, максималните температури за днешния ден ще са между 32 и 37 градуса. Естествено по Черноморието са по-ниски – 28-30 градуса заради циркулацията на водата там. Във връзка с високите температури, които очакваме в днешния следобеден ден, НИМХ издава предупреждение от най-висока степен - жълт код за опасно високи температури."

Вижте прякото включване на Виктор Борисов

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