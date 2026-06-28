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Жълт код за горещо време – очакват се температури между 32° и 37°

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Днес ще е слънчево. Ще духа слаб, в източните райони до умерен вятър от изток-североизток. Времето ще е горещо, с максимални температури между 32° и 37°, в София около 32°.

По Черноморието ще е слънчево. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 28° и 30°. Температурата на морската вода е 25° - 26°. Вълнението на морето ще е 1 - 2 бала.

В планините ще е слънчево, след обяд с незначителна купеста облачност. Ще духа умерен, а по билата и временно силен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 28°, на 2000 метра – около 17°.

В понеделник ще бъде слънчево и горещо, с максимални температури между 33° и 38°. Във вторник след обяд над Западна България, а в сряда над североизточните райони ще превали краткотраен дъжд, главно в планините с гръмотевици.

Във вторник температурите ще се повишат с още градус-два, в сряда ще започнат да се понижават. В четвъртък на много места в страната ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, възможни са и градушки.

#жълт код за горещо време #слънчево и горещо време #времето #прогноза за времето #новини в Метрото

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