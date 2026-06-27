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Феновете на Мондиал 2026 не подкрепят паузите за хидратация

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Виктория Георгиева
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Чете се за: 00:47 мин.
Спорт
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Повечето привърженици не харесват нововъведението от ФИФА

феновете мондиал 2026 подкрепят паузите хидратация
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Остават броени минути до първия съдийски сигнал на срещата между Панама и Англия от третия кръг на груповата фаза на световното първенство по футбол в САЩ, Мексико и Канада.

Пратеникът на БНТ в САЩ Виктория Георгиева се допита до феновете дали подкрепят паузите за хидратация.

"Глупаво е. Това е игра от две полувремена, а не четири четвъртини", сподели привърженик на Англия.

"Това е нормална телевизионна практика в Америка. Ако не можете да го приемете, просто не идвайте тук. Не се сърдете. Това носи пари на телевизиите", смята друг запалянко.

Вижте целия обект във видеото.

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