Феновете на Мондиал 2026 не подкрепят паузите за хидратация

Остават броени минути до първия съдийски сигнал на срещата между Панама и Англия от третия кръг на груповата фаза на световното първенство по футбол в САЩ, Мексико и Канада.

Пратеникът на БНТ в САЩ Виктория Георгиева се допита до феновете дали подкрепят паузите за хидратация.

"Глупаво е. Това е игра от две полувремена, а не четири четвъртини", сподели привърженик на Англия. "Това е нормална телевизионна практика в Америка. Ако не можете да го приемете, просто не идвайте тук. Не се сърдете. Това носи пари на телевизиите", смята друг запалянко.

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