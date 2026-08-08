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Божидар Саръбоюков: Искам да съм с една голяма усмивка и за първи път да съм удовлетворен от самото състезание

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Спорт
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Националният рекордьор на България в скока на дължина ще бъде един от общо шестимата ни представители на европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам.

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След бронзовия медал, който спечели през март на световното първенство по лека атлетика в Полша, Божидар Саръбоюков заминава за предстоящия европейски шампионат, без да си поставя конкретни цели.

Националният рекордьор на България в скока на дължина ще бъде един от общо шестимата ни представители на турнира в Бирмингам.

На планетарния шампионат в зала в Торун, Саръбоюков беше сред фаворитите за златното отличие. Сега за Англия отпътува с различна нагласа, признава самият той.

"Със сигурност се чувствам по-освободен, пък и да бях фаворит пак казах, че на световното ми беше за урок, така че със сигурност в момента смятам, че съм много по-силен психически и отивам на първо място да се забавлявам", заяви атлетът.

На първенството на Стария континент в Рим преди две години Божидар остана на шестата позиция. Според него конкуренцията в скока на дължина в момента е още по-голяма, а от това той черпи мотивация за по-добри резултати.

"И това ме радва даже. Точно заради това поколение в което съм се паднал, може би са и моите резултати толкова високи, целите са ми още по-големи. Трябва да направя един интересен за мен скок, голям, който да си кажа един път е, представих се добре на голямо първенство. За медал смятам да го оставя за себе си, за резултат също. Просто искам да съм с една голяма усмивка и за първи път да съм удовлетворен от самото състезание", обясни той.

Освен Саръбоюков, още петима атлети ще представляват страната ни на европейското първенство. Това са Габриела Петрова, Александра Начева, Христо Илиев, Кристен Радуканова и Маринела Нинева. Шампионатът в Бирмингам започва в понеделник и ще продължи до неделя, а всичко най-интересно от него ще можете да гледате в ефира на БНТ 3.

Вижте репортажа във видеото!

#Европейско първенство по лека атлетика в Бирмингам 2026 #Божидар Саръбоюков

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