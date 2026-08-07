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България е с най-младия отбор на европейското първенство по водна топка за мъже до 20 години

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Спорт
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Надпреварата ще бъде излъчвана на живо на сайта ни.

българия младия отбор европейското първенство водна топка мъже години
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България е с най-младия отбор на започващото в понеделник във Варна европейско първенство по водна топка за мъже до 20 години, група Елит, каза на пресконференция днес наставникът на трикольорите Жарко Петрович. Той уточни, че това, което казва за младостта на отбора, не е извинение, няма и да бъде.

България е в група С на дивизия 2 заедно с отборите на Словения, Турция и Франция. Срещите са в понеделник, вторник и сряда. Според регламента, ако националите ни се класират на първо или второ място в групата си ще се борят за класиране за четвъртфиналите на първенството.

Шампионатът ще се проведе от 10 до 16 август, а България ще открие участието си с двубой срещу Словения в понеделник, 10 август от 20:00 часа. Надпреварата ще бъде излъчвана на живо на сайта ни.

"Не правим излишни обещания, искаме да победим и в трите мача, и ще направим всичко възможно за това", каза Петрович. Той уточни, че окончателният състав на България от 15 състезатели за първенството ще стане ясен по-късно днес след последната тренировка на тима.

Специалистът съобщи, че подготовката протича много добре и при отлични условия. Играчите са в добро състояние, сериозни са в подготовката, надяваме се, че няма да разочароваме никого с нашето представяне, заяви наставникът.

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