Федерацията по водна топка иска домакинството на европейско първенство за мъже през 2028 г. във Варна

Желанието на Българската федерация по водна топка, заедно с община Варна, е през 2028 г. страната ни да бъде домакин на европейското първенство за мъже, съобщи президентът на централата Дарий Дановски.

Той уточни, че по новата система на European Аquatics (Европейската централа по водни спортове) първенството ще се провежда в две държави, вероятно съседни, по подобие на футболния модел, но всяка страна кандидатства самостоятелно. Дановски допълни, че българската федерация вече е предоставила първоначалната кандидатура и страната ни е кандидат наред с други.

Самата база във Варна е изключителна, каза още шефът на централата.

„На това място, тези басейни - два олимпийски и един закрит, Морската градина, плажовете, пристанището, това е нещо много ценно и варненци трябва да се гордеят, че го притежават и да го стопанисват“, смята Дарий Дановски.

И уточни, че за жалост басейните са жив продукт, изискват много инвестиция, поддръжка и са изключително скъпи, много по-скъпи на квадратен метър от един стадион.

„Семейството на водна топка и ръководителите в европейски и световен мащаб се опитват да постигнат най-трудното в момента и непостижимо - да го превърнем в по-достъпен спорт за публиката, за медиите, за спонсорите и по този начин да даде динамика за развитието“, коментира Дановски.

Според него големият проблем на водната топка в света са липсата на басейни и скъпата база за развитие на спорта.