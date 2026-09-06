Осмо място за България на световното първенство по водна топка 4х4

България завърши на осмо място на първия световен шампионат по водна топка във формат с отбори по четирима души, който се проведе в Дубровник. В последния си мач съставът ни отстъпи пред един от най-силните европейски тимове - Черна гора с 1:3 части.

Тимът ни загуби минимално първата четвърт с 1:2 гола. Във втората състезателите ни върнаха равенството след категоричното 7:3. В третия 5-минутен период класните черногорци наложиха надмощието си и спечелиха със 7:2, а в последната част въпреки съпротивата на българите успяха да затворят мача със 7:5.

Въпреки загубата първото участие на България на планетарно ниво в мъжката водна топка от повече от 30 години приключва с позитивни оценки.

Отборът ни в състав Младен Димитров, Владимир Димитров, Александър Пелов, Павел Пелов, Веселин Ганчев, Владимир Станков, Георги Панговски и Александър Велков постигнаха 3 победи в предварителната фаза срещу силния отбор на Грузия с 3:0, срещу Хонконг с 3:2 и срещу Монголия с 3:0, което им даде право да влязат в топ 8 и да участват на четвъртфиналите.

Четирите загуби бяха все срещу класни отбори - в първия мач срещу Испания, която тази вечер ще спори за титлата с Русия и която в класическия формат 7х7 е световен шампион от миналата година, в четвъртфинала срещу Сърбия - европейски шампион, в мача за пето място срещу Грузия - десети на еврошампионата и днес срещу Черна гора, шести на последното световно първенство.

Освен това с изключение на откриващия мач с Испания, съставът на България успя дори и при загубите си да вземе успех в една от частите срещу фаворитите.