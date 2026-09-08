Спортисти от ФАФА България участваха в международни турнири по футбол и плуване в Скопие

През изминалия уикенд спортисти от FAPA Bulgaria представиха страната ни на международен турнир по футбол и плуване за състезатели с интелектуални увреждания, проведен в Скопие, Република Северна Македония.



В надпреварата участваха делегации от България, Хърватия, Сърбия и Северна Македония. Събитието предостави възможност на спортистите да демонстрират своите умения, подготовка и спортен дух, като едновременно с това насърчи общуването и създаването на приятелства между участниците.

Турнирът се проведе под организацията на Борче Боев - генерален секретар на Асоциацията на спортните федерации на Северна Македония. Инициативата се организира ежегодно вече няколко поредни години и постепенно се утвърждава като значимо събитие в регионалния спортен календар.

Основната ѝ цел е да създава и развива устойчиви контакти между балканските спортни организации, да насърчава обмяната на опит и да открива нови възможности за сътрудничество и международни изяви на спортистите с интелектуални увреждания.

Участието на ФАФА България в турнира е още една важна стъпка към разширяването на международните партньорства на организацията и осигуряването на повече възможности за развитие, състезателна изява и пълноценно приобщаване чрез спорта.

ФАФА България ще продължи да подкрепя инициативи, които превръщат спорта в мост между държавите и дават възможност талантът, усилията и постиженията на всеки спортист да бъдат видими и достойно оценени.