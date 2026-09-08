Италия преживя най-горещото си лято от 1950 г. насам (СНИМКИ)

Лятото на 2026 г. беше най-горещото в Италия от 1950 г. насам, надминавайки предишния рекорд, поставен през 2003 г., сочи анализ на Института по биоикономика към Националния изследователски съвет на Италия.

"Средната температура от 24,3°, отчетена през лятото на 2026 г., надхвърля предишния рекорд от 23,6°, поставен през 2003 г.", заяви Лоренцо Арчидиако, изследовател в института.

Институтът е анализирал температурните данни от 1950 г. насам в базата данни ERA5-Land на Европейския център за средносрочни метеорологични прогнози, съобщи финансовият ежедневник Il Sole 24 Ore.

Август също беше най-горещият в историята на измерванията със средна температура от 25,6°, надминавайки предишните рекорди от 24,6° през 2024 г. и 24° през 2017 г., посочи Арчидиако.

Той каза, че данните показват, че 2026 г. може да се окаже най-горещата година в Италия от 1950 г. насам, като отбеляза, че за първи път юли и август последователно са били най-горещите месеци, откакто се водят измервания.

Пролетта също беше рекордно топла със средна температура от 12,1°, равна на отчетената през 2024 г., която беше най-горещата година от 1950 г. насам.

От януари до август около 70% от територията на Италия е регистрирала температурни отклонения от над 1°, докато в около 40% от страната отклоненията са надхвърлили 2°, сочат данните на института. Най-засегнати са били равнинните райони в северозападната част на Италия и областите в Апенините.

Институтът посочи, че голяма част от засегнатите територии се използват за земеделие, а по-високите температури и сушата в някои райони правят селскостопанския сектор особено уязвим.

Рим, Флоренция и Торино също са били многократно засегнати от горещи вълни през юни, юли и август, като максималните температури са надхвърляли 90-ия персентил в продължение на поне шест последователни дни.

снимки: БТА, БГНЕС