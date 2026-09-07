Емануел Луканов: Една победа ще даде импулс на отбора

Старши треньорът на Дунав Емануел Луканов остана доволен от представянето и характера на своя отбор, въпреки поражението с 0:1 от Славия в Русе. "Драконите“ играха повече от 80 минути с човек по-малко, но според наставника са успели да бъдат равностойни на съперника и са имали възможности да стигнат до точката.

Луканов започна с благодарност към привържениците и футболистите си за начина, по който са реагирали в трудната ситуация.

"Благодаря на публиката, на феновете за начина, по който подкрепиха отбора. Благодаря на момчетата, които 90 минути изиграха солиден мач. Пропукахме се един-два пъти и не успяхме да вземем точки. Червеният картон повлия“, заяви наставникът.

Треньорът на русенци изрази и недоволство от ситуацията преди изгонването на Кириякос Антониу. Според него непосредствено преди нарушението е имало фал в полза на Дунав, който не е бил отсъден.

"Няма кой да ме убеди, че изиграхме два нормални мача. Преди червения картон имаше фал за нас, който не може да се разглежда от ВАР. Играхме като равен с равен. Накрая имахме шанс и да изравним. И двата мача не заслужавахме този край“, коментира Луканов.

Въпреки разочарованието специалистът открои реакцията на своите футболисти и изрази увереност, че отборът разполага с необходимите качества, за да постигне основната си цел през сезона.

"Поздравления за момчетата. Видя се, че колективът е добър и добре подготвен. Тичаха, справиха се. Явно ще бъде по трудния начин. Мисля, че тези момчета ще запазят мястото си в Първа лига“, категоричен беше той.

Луканов анализира и единственото попадение в двубоя, дошло след корнер на Славия. Той призна, че опитът и класата на съперника са оказали влияние, но остана недоволен от начина, по който футболистите му са позволили да бъдат преодолени при статичното положение.

"Гостите имаха ситуации. Играем срещу опитен отбор, с добри футболисти. Дали концентрацията, дали класата на противника, която не е за подценяване, повлия при гола. Вкараха ни от корнер, където играем човек за човек, но това е футболът. Не трябва обаче да бъде толкова лесно“, добави наставникът.

Дори след попадението Дунав не се отказа да търси изравняването. Луканов включи повече офанзивни футболисти и остана удовлетворен от желанието на отбора да преследва резултата въпреки численото неравенство.

"Имахме шансове. Дори след 0:1 вкарахме офанзивни футболисти, опитахме се всячески да не загубим този мач. Поздравления за момчетата - дори с човек по-малко играха като равен с равен. Много ме е яд за тях, защото се раздадоха и физически, и психически, и тактически“, каза още той.

Луканов вярва, че една положителна развръзка може да промени настроението и да даде необходимия тласък на Дунав в следващите срещи.