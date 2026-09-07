Ратко Достанич: Тези три точки ни дават импулс и самочувствие

Старши треньорът на Славия Ратко Достанич определи победата с 1:0 над Дунав в Русе като изключително важна за самочувствието на отбора. "Белите“ стигнаха до трите точки с попадение на появилия се като резерва Йоан Борносузов в 66-ата минута.

"Йоан ни измъкна. Опитахме се да направим качествен мач. Искам да поздравя момчетата, че подходиха много сериозно и бяхме опасни. За мен това е много важно и това са важни три точки. Дават ни импулс“, заяви Достанич след срещата.

Наставникът подчерта, че Славия ще продължи да гледа към непосредствените си задачи, вместо да прави по-дългосрочни сметки.

"Има още два мача преди международната пауза. Мислим мач за мач“, допълни той.

Достанич призна, че столичани не са успели лесно да се възползват от численото си предимство. Дунав остана с десет души още в началото на двубоя, но според специалиста домакините са реагирали добре и са затруднили сериозно неговия тим.

"Работя много добре с тези футболисти. Видя се и през първото полувреме, че дори с 11 на 10 съперникът беше добре организиран. Ние имахме положения, но трябва да продължим да работим. Дунав веднага мина в 4-4-1, направи добър блок и чакаше наши грешки“, анализира треньорът.

Специалистът обърна внимание и на необходимостта футболистите му да запазват концентрация до последния съдийски сигнал. Като пример той посочи загубата с 1:2 от Левски, когато според него в определени моменти в играта на "белите“ е настъпил хаос.

"Понякога трябва концентрация. Помните срещу Левски - направихме добър мач, но имаше хаос по едно време. Сега водехме с 1:0 и някои грешки можеха да ни струват скъпо“, каза Достанич.

Треньорът на Славия не скри удовлетворението си, че този път минималната преднина е била достатъчна за победата, особено след пропуснатите възможности за повече точки в предишни срещи.