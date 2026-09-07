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Славия се възползва от численото си предимство и надви Дунав в Русе

Мариан Николов от Мариан Николов
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Чете се за: 05:30 мин.
Спорт
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Резервата Йоан Борносузов донесе успеха с 1:0 на "белите“, които се възползваха от численото си предимство и вече имат 10 точки в Първа лига

славия възползва численото предимство надви дунав русе
Снимка: Startphoto.bg
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Славия победи Дунав с 1:0 като гост в Русе в последния двубой от осмия кръг на Първа лига. Йоан Борносузов се превърна в герой за столичани, след като се появи като резерва и отбеляза единственото попадение в 66-ата минута. Домакините играха с човек по-малко почти през целия мач заради директния червен картон на Кириякос Антониу още в десетата минута.

Срещата започна динамично, а Славия отправи първия удар още в 19-ата секунда чрез Емил Стоев, който обаче не намери очертанията на вратата.

Ключовият момент в двубоя настъпи още преди да са изминали десет минути. Кириякос Антониу извърши много грубо нарушение срещу Иван Минчев и първоначално получи жълт картон. След намеса на ВАР главният съдия Георги Стоянов прегледа ситуацията и промени решението си, показвайки директен червен картон на защитника на Дунав. Домакините имаха сериозни претенции за нарушение на Диего Фераресо секунди по-рано, но то не беше отсъдено.

Въпреки численото си предимство Славия не успя веднага да наложи сериозен натиск. Дунав остана организиран и търсеше своите възможности, като в 28-ата минута Владан Видакович стреля с глава над вратата.

Минута по-късно гостите отговориха чрез Роберто Райчев. Той засече с глава центриране на Емил Стоев, но изпрати топката право в ръцете на Георги Китанов.

Една от най-добрите възможности за „белите“ през първата част дойде в 35-ата минута. Иван Минчев центрира от пряк свободен удар, Дейвид Малембана стреля отблизо, но Китанов показа отличен рефлекс и първо изби, а след това успя да овладее топката.

До почивката попадение не падна и двата тима се прибраха в съблекалните при 0:0, въпреки че Дунав трябваше да действа с десет души още от началните минути.

Картината не се промени съществено и непосредствено след паузата. Двата отбора действаха припряно, а честите нарушения допълнително накъсваха играта. В 55-ата минута Райчев отново опита удар с глава, но не намери целта. Пет минути по-късно домакините бяха много близо до попадение – Радослав Апостолов отправи техничен удар с левия крак, който премина на сантиметри над напречната греда.

Ратко Достанич потърси промяна и в 62-ата минута включи Йоан Борносузов на мястото на Кристиян Стоянов. Ходът на наставника даде резултат почти незабавно.

Първо Борносузов създаде великолепна възможност за Владимир Николов, който от няколко метра не успя да намери очертанията на вратата. Само минута по-късно обаче резервата вече беше в ролята на голмайстор.

В 66-ата минута Иван Минчев центрира от корнер, а Борносузов засече топката от близка дистанция и я изпрати във вратата на Китанов за 0:1. Така само четири минути след появата си на терена нападателят даде аванс на Славия.

Драмата обаче не приключи. В 77-ата минута Владимир Милетич получи втори жълт картон и първоначално беше изгонен, което изглеждаше, че ще възстанови численото равенство. ВАР отново се намеси, а повторенията показаха, че футболистът на Славия първо е играл с топката. Решението беше отменено и „белите“ останаха с 11 души.

Дунав опита да потърси изравняване в оставащото време, но гостите запазиха минималния си аванс. В последните минути Славия направи няколко смени, а домакините получиха корнер в добавеното време, без да успеят да стигнат до спасително попадение.

Така Славия стигна до втория си успех от началото на сезона и вече има 10 точки, след като преди началото на двубоя заемаше място в средата на таблицата със седем пункта. Дунав остава с четири точки след осем кръга и продължава битката си в долната част на класирането. Преди срещата разликата между двата отбора беше три точки, като русенци бяха 12-и, а столичани - 10-и.

Победата позволява на Славия да се придвижи нагоре в подреждането след края на осмия кръг, докато Дунав остава сред отборите в непосредствена близост до опасната зона.

#Първа лига 2026/2027 #ФК Дунав Русе #ПФК Славия

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