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Илиян Стефанов спаси Макаби Херцлия с дебютен гол в добавеното време

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Чете се за: 01:22 мин.
Спорт
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Българският халф се разписа в 93-ата минута за равенството 1:1 срещу Кирият Гат и донесе точка на новия си отбор

Илиян Стефанов спаси Макаби Херцлия с дебютен гол в добавеното време
Снимка: Startphoto.bg
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Илиян Стефанов се превърна в герой за Макаби Херцлия, след като отбеляза първия си гол за израелския тим и го спаси от поражение при гостуването на Кирият Гат. Българският халф се разписа дълбоко в добавеното време за крайното 1:1.

Домакините първи успяха да намерят път към противниковата врата. След около час игра беларусинът Янис Казлуски даде аванс на Кирият Гат и постави Макаби в ролята на догонващ.

Гостите дълго време не успяваха да стигнат до изравняване, но в заключителните секунди на срещата на сцената излезе Стефанов. В 93-ата минута българинът реализира за 1:1, с което донесе ценна точка на своя отбор.

Попадението е първо за Стефанов с екипа на Макаби Херцлия, към който той се присъедини преди няколко седмици. Така българският футболист започна головата си сметка в Израел по възможно най-драматичния начин.

След равенството Макаби Херцлия има четири точки след първите четири кръга във второто ниво на израелския футбол.

#Макаби Херцилия #Илиян Стефанов

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