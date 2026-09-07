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Шофьорът на камиона с близо 340 кг. наркотици остава в ареста

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
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Според прокуратурата обвиняемият многократно е преминавал през границата на страната

шофьорът камиона близо 340 наркотици остава ареста
Снимка: БТА
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40-годишният Димитър Христов, обвинен за превозването на близо 340 килограма наркотици, остава в ареста. Това реши Окръжният съд в Бургас.

Кокаинът и марихуаната бяха открити в петък в камион при влизането му в Бургас откъм автомагистрала „Тракия“. По данни на разследващите става въпрос за 110 килограма кокаин и 230 килограма марихуана на обща стойност близо 15 млн. евро по цени на съдопроизводството.

На улицата стойността на наркотиците би била в пъти по-висока.

От прокуратурата посочиха, че от иззетата дрога могат да бъдат произведени стотици хиляди дози.

Камионът не е бил спрян при рутинна проверка. Задържането е резултат от операция, подготвяна в продължение на месеци. Разследването продължава, като целта е да бъдат установени и организаторите на наркотрафика.

Според прокуратурата обвиняемият многократно е преминавал през границата на страната.

Защитата на Димитър Христов твърди, че той не е знаел за наркотиците. Адвокатът му Галина Колева посочи, че шофьорът се е движил по основни пътища и не е правил опит да избегне проверки. При спирането му заявил пред граничните полицаи, че превозва празни палети.

По думите на защитата в товарния отсек е имало четири палета, опаковани във фолио, които Христов трябвало да превози от София до Поморие. Адвокатът заяви още, че по палетите не са открити негови отпечатъци.

Камионът е собственост на фирма, чийто управител в момента е в затвора. По данни на защитата товарният автомобил е бил предоставен на Христов от упълномощено от дружеството лице.

Съдът обаче уважи искането на прокуратурата и остави 40-годишния шофьор в ареста.

#340 килограма #рекорд #камион #наркотици #арест

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