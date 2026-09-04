Откриха 100 кг. кокаин и 200 кг. марихуана в камион на входа на Бургас

Репортер на "По света и у нас" видя, че на входа на Бургас е спрян камион, около който има много полицаи.

Според наши източници, в него са открити 100 кг. кокаин и 200 кг. марихуана. По цени на съдопроизводството стойността на дрогата е 12 млн.евро.

По думите на вътрешния министър Иван Демерджиев, акцията е огромен удар срещу на наркоразпространението.

Той определи като рекорден резултата на Главна дирекция “Гранична полиция”.

До момента са изброени 238 пакета марихуана и над 110 пакета бяло прахообразно вещество, реагиращо на кокаин, пише още Демерджиев във Фейсбук.