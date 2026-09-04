Разследват нови два инцидента, свързани с електропреносната мрежа в Германия

Германската полиция разследва нови два инцидента, свързани с електропреносната мрежа в Германия.

В Дормаген, провинция Северен Рейн-Вестфалия, е направен опит за умишлено предизвикване на късо съединение в електроцентрала.

Открито е подозрително самоделно устройво, подобно на намереното при инцидента в Бергхайм край Кьолн.

Рано тази сутрин полицията проведе операция и край Бремен в Долна Саксония след получен сигнал за отворено табло в подстанция.

Полицията обяви за издирване в цяла Европа мъж, поел отговорност за опитите за саботажи в две писма.