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Разследват нови два инцидента, свързани с електропреносната мрежа в Германия

Ива Стойкова от Ива Стойкова
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разследват два инцидента свързани електропреносната мрежа германия
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Германската полиция разследва нови два инцидента, свързани с електропреносната мрежа в Германия.

В Дормаген, провинция Северен Рейн-Вестфалия, е направен опит за умишлено предизвикване на късо съединение в електроцентрала.

Открито е подозрително самоделно устройво, подобно на намереното при инцидента в Бергхайм край Кьолн.

Рано тази сутрин полицията проведе операция и край Бремен в Долна Саксония след получен сигнал за отворено табло в подстанция.

Полицията обяви за издирване в цяла Европа мъж, поел отговорност за опитите за саботажи в две писма.

#нови инциденти #електропреносна мрежа #Германия

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