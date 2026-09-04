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КРС за заглушителите: Служителите ни са действали в съответствие със закона и правомощията си

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Служителите на Комисията за регулиране на съобщенията са действали в съответствие със закона, предоставените им правомощия и установения ред за институционално взаимодействие. Това заявяват от комисията в позиция във връзка с появили се данни за „теч на информация“ от страна на нейните служители при съвместна акция с МВР и ДАНС в кв. „Драгалевци“.

Присъствието им на мястото на проверката преди органите на МВР е следствие от изпълнението на служебните им задължения по получен сигнал от „Ръководство на въздушното движение“.

Действията на КРС представляват строго специализирано измерване за наличие на определено смущение и са предприети в съответствие с приложимите разпоредби на Закона за електронните съобщения, както и с Инструкция № 2 от 17 май 2024 г. за взаимодействие между КРС, Министерството на транспорта и съобщенията, Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната, ДАНС, ДАМТН и ДНСК. Техническите действия по локализиране на излъчвания изискват прилагането на специализирани методи, включително триангулация и измервания в близката зона при регистрирано излъчване.

В рамките на предоставените ѝ правомощия и във връзка с необходимост от специализирано техническо съдействие, КРС се е обърнала към ДАНС по установения ред. В последствие, в рамките на своите правомощия, ДАНС е предприела необходимите действия и е сезирала Министерството на вътрешните работи. Този ред на действия е именно предвиденият механизъм за взаимодействие между компетентните държавни органи.

Хронологията на действията на служителите от КРС е от съществено значение за правилната оценка на обстоятелствата по случая и не следва да бъде пренебрегвана при публичното обсъждане на евентуален „теч на информация“.

Следва да се подчертае, че взаимодействието на КРС с компетентните държавни органи по този ред не представлява изолиран случай. По аналогичен ред КРС многократно е оказвала съдействие на компетентните органи.

Установяването на наличие на смущение и локализирането на неговия източник са различни по обхват и сложност действия. При изследване на излъчвания в градска среда възникват и допълнителни технически и организационни трудности. Плътната и разнородна застроеност, наличието на високи сгради, метални конструкции и множество отразяващи повърхности могат да предизвикат многолъчево разпространение, затихване и отражения на сигнала.

Допълнително усложнение представляват големият брой радиоизточници, променливият радиочестотен фон, движението на превозни средства и хора, ограниченият достъп до частни или охраняеми имоти и необходимостта измерванията да се извършват от различни точки. Поради това надеждното локализиране изисква използване на специализирана апаратура и измервания в зоната на регистриране на излъчването с максимално ниво. При краткотрайни, прекъсващи или подвижни излъчвания задачата се усложнява допълнително, тъй като сигналът може да не бъде наличен при последващо измерване.

КРС ще продължи да оказва пълно съдействие на компетентните органи за изясняване на всички факти и обстоятелства по случая, като същевременно ще продължи да изпълнява своите законови функции при стриктно спазване на нормативната уредба, установените процедури и принципите на институционално взаимодействие.

#заглушители #кв. "Драгалевци" #позиция #теч на информация #КРС

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