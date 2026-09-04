Безводие за поредна година: В село Слатино водата не стига до всеки дом от 40 години

В село Слатино, община Бобошево за поредна година са на воден режим. Заради засушаването и критично малкия обем на водния резервоар водата в селото не достига. И така вече няколко месеца. А проблемът с водата в селото е от 40 години, казват местните. От началото на месец август вода в село Слатино няма. Според въведения режим водата идва вечер за малко, но дебитът й е недостатъчен, за да достигне до всички къщи.

Милен Христов, жител на с. Слатино: „Да, ясно е, че водата в планината намалява, но съседното село Смочево, което се захранва от същия водоизточник, там има вода.“

Три са селата, които ползват проблемното водохващане. Слатино, Смочево и Мурсалево. Водата от разпределителната шахта обаче не достига еднакво за всички села.

Светлана Георгиева, жител на с. Слатино: „Тук има болни хора, на легло. Представяте ли си как се гледат тия болни хора без вода.“

Заради дългогодишния проблем с липсата на вода в Слатино хората са принудени да влагат средства в изграждането на бунари и сонди.

- „Ако не е тази сонда?“ Геновева Кючукова, жител на с. Слатино: „О, не, просто няма живот. Всички, ако не е сондата, всички намират. Кой с каквото има.“

Кметската управа, съвмесно с кмета на община Бобошево няколко години търсят проблеми по трасето, проверявайки неколкократно за аварии по пътя на водоизточника. Търсят и съдействие от дружество „Кюстендилска вода“.

Стефан Тачев, кмет на община Бобошево: „Проектът, който е за Робовица, в момента е на приключване. Това, което изтичаше, дай Боже да бъде хванато и да бъде разпределено по трите населени места.“ Екатерина Андонова, кмет на с. Слатино: „Надяваме се със сондажа, който ще се изгради съвсем скоро време, да рашим нещата.“

В Слатино се надяват след предписание на РЗИ да бъдат осигурени цистерни с вода. А в дългосрочен план вече има подадени заявления за хидрогеоложко проучване за сондажи за евентуални нови водоизточници.