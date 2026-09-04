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Над 200 котленски килима събраха историята на един изчезващ занаят в Медвен

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Стоян Радев
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Над 200 котленски килима са изложени в село Медвен в рамките на събитието „100 килима от Котленско“. Инициативата продължава до 7 септември и представя характерните за региона образци, техники и орнаменти, като целта е да се привлече вниманието към необходимостта от съхраняване на традиционното тъкачество. Програмата включва работилници по тъкане, ателиета за изработване на собствен модел, тематични лекции и занимания за деца и родители. Посетителите могат не само да разгледат старите килими, но и да се докоснат до самия процес на изработването им. Първоначално събитието е замислено като изложба на 100 килима. Миналата година обаче са показани 160, а тази година броят им вече надхвърля 200. Експонатите са разположени както в къщичките в Медвен, така и на открито.

Дора Куршумова, организатор на събитието: „Могат да видят повече от 200 килима. Събитието го кръстихме миналата година „100 килима“, защото не знаехме колко ще можем да изложим. Тогава изложихме 160 килима, сега са над 200 и са навсякъде - и по поляните, и по къщичките, което прави идеални възможности за снимки и за едно много красиво преживяване в света на тия котленски килими, които, за съжаление, вече няма кой да тъче.“

По думите ѝ именно изчезването на занаята е сред основните причини за организирането на изложбата. Според нея традицията трябва да бъде съхранена чрез предаването на знанията и уменията на следващите поколения.

„Но сме длъжни по този начин да алармираме, че този занаят е на изчезване и на всяка цена трябва да го запазим. Това са част от нашите усилия да опитаме да запазим славата на котленските килими и да запазим уменията за тъкане, което правим и ще го покажем с помощта на нашите млади тъкачки“, казва Куршумова.

Една от големите цели на организаторите е котленският килим да получи международно признание и да бъде включен в списъка на ЮНЕСКО за нематериалното културно наследство.

Дора Куршумова, организатор на събитието: „Да, аз лично съм направила много стъпки за това. Доказвала съм орнаментите, моделите, разликата на Котленската килимарска школа с другите школи. Но Общината трябва да направи стъпки от своя страна, за да подаде документи, да минем цялата процедура и котленският килим да си получи заслужената световна слава.“

Тя обяснява, че котленската килимарска школа се отличава със специфична техника и характерни едри орнаменти. Според Куршумова разнообразието на моделите е друго характерно за школата в Котел. В началото на XX век конкуренцията между тъкачките допринася за развитието на множество различни образци. В демонстрациите и работилниците участват ученички от художествената гимназия в Сливен. Те имат ролята на ментори и ще показват на посетителите основите на тъкането.

„Това ще бъдат нашите менторки, които ще научат поне осем човека едновременно да тъкат. Пък се надявам през тия два дни, в които ще имаме много, от 9.30 сутринта до 7.30 вечерта, всеки може да се пробва и да види как ще помогне да го запазим този занаят“, разказва Дора Куршумова.

По думите ѝ бъдещето на традицията зависи именно от младите хора. Самите ученички признават, че тъкането изисква време и практика, но с натрупването на опит процесът става по-лесен. Друга от участничките разказва, че скоростта на работа се увеличава с времето и практиката. Въпреки трудностите младите тъкачки виждат бъдеще в занаята.

- „О, има, задължително. Ние пак може да сме на изчезване, обаче тези, които оставаме, се борим да си запазим прехраната.“

Изложените в Медвен килими са собственост на колекционери и хора, които през годините са съхранявали образци на котленската школа. Сред тях е Петя Янева. Тя обяснява, че правилното съхранение на вълнените килими включва редовното им проветряване.

Петя Янева, колекционер на котленски килими: „Никаква опасност няма за тях, който си мисли, че има опасност. Това всъщност е много добре. По принцип котленските килими и въобще всички вълнени килими, за да се съхраняват както трябва да са в добро състояние, трябва всяка година да бъдат с най-малкото проветряване. Така че тази изложба на практика даже и за това помага.“

Основната цел на колекцията е старите килими да бъдат показвани, а не просто съхранявани далеч от погледите на хората. Янева подчертава, че дори килимите, които не са в идеално състояние, имат историческа и културна стойност. Сред изложените образци има килими, които са на около 200 години. Именно тяхната устойчивост във времето е една от особеностите, с които котленската школа е известна. Изложбата „100 килима от Котленско“ продължава до 7 септември в Медвен. Организаторите призовават посетителите да се запознаят отблизо с традицията, да видят старите образци и да опитат сами да тъкат, за да помогнат за съхраняването на един от най-разпознаваемите български занаяти.

Вижте още в прякото включване на Стоян Радев

#200 котленски килима #Медвен #изчезващ занаят

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